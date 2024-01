L’esport, nouveau terrain de chasse de la téléréalité

L’esport et le jeu vidéo de façon générale ont déjà pris d’assaut la fiction traditionnelle, au cinéma dans des films comme Avalon (Mamoru Oshii, 2001), Ready Player One (Steven Spielberg, 2018) ou même le nanar G@mer (Patrick Levy, 2001), mais aussi sur le petit écran, avec Mythic Quest, la production Ubisoft pour Apple TV qui narre le quotidien d’un studio de développement d’un MMORPG, Players (disponible à l’achat sur Apple TV), un « documenteur » sur une équipe fictive de LoL, ou encore dans Ballers, l’excellente série HBO sur le business du sport avec Dwayne Johnson.

C’est aujourd’hui au tour de la téléréalité d’essayer de profiter du phénomène. Ainsi que le révèle le journal Variety, MGM Alternative, propriété d’Amazon et société qui produit notamment The Voice ou Survivor (le format original qui a donné Koh Lanta chez nous) vient de signer un partenariat avec la Global Esports Federation (GEF), organisme de promotion de l’esport.

L’objectif est de « créer du contenu autour de l’esport, des athlètes et du style de vie des gamers », comme on peut le lire sur le site de la GEF. Même si rien n’a été annoncé, on peut s’imaginer des portraits ou des séries documentaires sur des champions et des équipes d’esport que l’on suivrait au quotidien, des match « événement » impliquant des célébrités, ou encore des retransmissions de compétitions….

Gaming et téléréalité se sont déjà grandement rapproché avec l’avènement du streaming et la place qu’a pris Twitch. Alors que le service avait démarré comme une plateforme de diffusion dédiée au jeu vidéo, ses contenus se sont aujourd’hui largement diversifiés, et certains types d’émissions, comme les fameux « hot tub », n’ont pas grand-chose à envier à la téléréalité (La piscine n’est-elle d’ailleurs pas l’un des symboles de Loft Story, première émission du genre en France ?!).

La proximité entre les streamers et le public, via les chats, notamment, mais aussi la multiplication de leurs diffusions, parfois quotidiennes, ont créé un sentiment de proximité entre les animateurs et leur public (qu’on appelle d’ailleurs désormais la « communauté »). Il en a résulté que de plus en plus de streamers ont « fait entrer » ce public dans leur quotidien, que ce dernier soit conforme à la réalité, ou opportunément mis en scène… C’est ainsi que des programmes à succès comme Offline TV, d’où est issue la streameuse superstar Pokimane, ont très vite mêlé gaming et vlogs façon « tranche des vie ».

Est-ce qu’il faut se réjouir du fait que le jeu vidéo étend encore un peu plus son influence, devenant ainsi encore plus mainstream ? Peut-être : plus de « normalisation » limiterait d’autant les discours rétrogrades qui sont encore très nombreux aujourd’hui (on rappellera le lien fait par le Président de la République entre le jeu vidéo et les émeutes de 2023…). Est-ce qu’on veut plus de téléréalité, même vue par le prisme du jeu vidéo ? Là, par contre…