Activision-Blizzard – Le retour de la BlizzCon prévu pour Novembre

Pour la première fois depuis la crise sanitaire mondiale, la BlizzCon, le salon dédié aux licences de Blizzard, qui avait été tenu annuellement de 2005 à 2019 en Californie sera organisé les 3 et 4 novembre de cette année. Annulé d’abord pour des raisons sanitaires, puis pour des raisons supposées légales, la BlizzCon reste pourtant un événement majeur pour les fans de Blizzard, où se rejoignent grandes annonces, esport, et défilés de cosplay.

Un retour en chair et en os bienvenu, qui sera la première édition amputée des championnats du monde de Starcraft II, la partie esport de la licence désormais gérée par ESL Gaming, une structure dédiée aux compétitions. A titre indicatif, la dernière édition de 2019 avait réuni plus de 40 000 visiteurs, avec, il avait été noté, un intérêt tout particulier pour le volet esport de l’événement :

« En 2013, lorsque nous ouvrions les portes, le public courait vers les premiers rangs des scènes dédiées au jeu. De nos jours, nous voyons tellement de gens courir vers les premiers rangs des scènes esport d’abord. C’est un changement assez enthousiasmant dans le comportement des fans. » – Pete Emminger, Vice-président de Blizzard à l’époque

Cette édition en particulier avait vu de nombreux moyens mis en oeuvre pour permettre à la compétition de se tenir dans les meilleurs conditions, avec deux scènes dédiées aux événements esport de la BlizzCon : l’une dédiée à Starcraft II et Overwatch, une autre, dédiée à Hearthstone, et une dernière pour les jeux dérivés de World of Warcraft.

De fait, Blizzard garde toujours quelques licences sous le coude pour satisfaire le public esport : ce n’était pas moins de cinq licences qui voyaient leur finale de coupe du monde se tenir à Anaheim lors de la dernière convention en présentiel : Starcraft II, Hearthstone, World Of Warcraft Arena, World of Warcraft Mythic Dungeon et Overwatch. Bien entendu, il est certain que la présence potentielle de la finale des championnats du monde d’Overwatch 2, annoncés pour cet Automne, puisse attirer le public fan d’esport.

Cependant, c’était bien l’association des deux qui avait permis à l’événement esport d’attirer autant de monde. Il n’est donc pas certain qu’Overwatch 2 soit à lui seul capable de captiver autant l’attention des joueurs sur la scène esport principale. Il faudra probablement compter sur d’autres licences, pas forcément aussi solides que Starcraft II, mais qui retiennent suffisamment l’attention des joueurs comme Hearthstone pour reprendre le flambeau sur le devant de la scène.

De plus, les rumeurs sur les annonces du salon, autre pôle majeur de l’événement, vont bon train : c’est que le développement de la nouvelle licence du studio, connue sous le nom d’Odyssey, est bien avancé, et serait même pratiquement fini, voire déjà jouable selon Jez Corden, éditeur chez Microsoft. Si Blizzard reste vague quant à une date de sortie exacte, il est peu probable que le titre sorte immédiatement, puisque la sortie de Diablo 4 est déjà prévue pour Juin.

Odyssey étant un nouveau jeu de survie censé lancer une nouvelle licence, attendre un événement aussi attendu que la BlizzCon pour permettre aux joueurs de découvrir le titre semble être une stratégie bien réfléchie. Bien entendu, il est très probable de voir des annonces liées aux licences phares du studio, puisqu’à part l’année où avait été annoncé Overwatch, la BlizzCon est un moment privilégié pour les annonces liées à World of Warcraft.

Si l’annonce de la BlizzCon a probablement été réfléchie des mois à l’avance, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une bonne publicité dont le studio a besoin. En effet, ces derniers mois, Activision-Blizzard n’a pas forcément fait les gros titres pour les meilleures raisons. Entre les débats autour de l’acquisition du studio par Microsoft, les scandales de harcèlement et de discrimination, déjà supposés être responsable de l’annulation de l’édition 2022, et maintenant l’annulation du mode PvE d’Overwatch 2, il semble être de bon ton que le studio se retourne vers son public acquis, qui pourrait se sentir délaissé.

Car c’est bien cela la force de la BlizzCon : c’est le moment où joueurs et créateurs peuvent se réunir et remettre la communauté au coeur de l’industrie. C’est dans les questions-réponses des développeurs au public, dans les concours de cosplay, dans chaque interaction que se fait la BlizzCon, plus que dans les annonces. Il s’agit d’être capable de créer du lien réel, concret, après trois ans de parenthèse. Les enjeux, pour cette édition 2023 sont donc gros et pourraient jouer un rôle non-négligeable dans la manière dont est perçu Blizzard par son public noyau dans les années à venir.