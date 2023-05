Overwatch 2 – Blizzard enterre son ambitieux PvE

L’attente autour de la dimension PvE (joueurs humains contre ennemis contrôlés par l’IA) d’Overwatch 2 aura alimenté bien des rêves et espoirs depuis sa présentation en grande pompe en 2019. Souvenez-vous, Overwatch premier du nom avait alors été mis dans le coma pendant quelques années pour préparer le terrain à du PvE bien plus élaboré que les missions Archives qui, bien que basiques, plaisaient beaucoup à une partie de la communauté. Années pendant lesquelles le jeu ne recevait plus que du contenu famélique, conduisant notamment à un déséquilibre croissant entre les différents rosters et rôles du jeu.

Il fallait du temps, nous disait-on, pour développer ce qui se présentait comme un renouveau pour un jeu alors en état végétatif ; il fallait même un nouveau moteur, nous assurait-on, pour que le jeu puisse supporter les nombreux scripts de missions scénarisées et les affrontement légendaires qui devaient les rendre mémorables. Les ténors du genre, à savoir les Borderlands, Left 4 Die, Vermintide et autre Destiny n’avaient alors qu’à bien se tenir : on nous promettait en effet des missions accompagnées d’une progression des personnages joués, menant à des capacités à débloquer et personnaliser. Voilà de bien ambitieuses, et séduisantes, promesses.

Las, les promesses n’engagent que ceux qui y croient. Lors d’un stream faisant la part belle aux saisons à venir et à Starwatch, l’évènement thématique de la saison en cours, Aaron Keller, le directeur du jeu, et Jared Neuss, l’un des producteurs, ont révélé nonchalamment, dans la dernière minute du stream, la nouvelle : on apprend donc, sans finesse, que Blizzard a purement et simplement fait une croix sur ce projet de PvE ambitieux qui avait alors grandement aidé à faire accepter la mort d’Overwatch et l’arrivée d’Overwatch 2. Pourquoi ? Parce que les équipes auraient sous-estimé les difficultés à mettre en place ce mode hypothétiquement en chantier depuis des années.

Cerise pourrie sur le gâteau en putréfaction : Aaron explique que Blizzard était peiné à l’idée de délaisser les joueurs qui ne jouent qu’au PvP (joueurs contre joueurs) en faveur de ceux qui attendent le PvE. Et, fort de ces constats, il aurait été décidé de privilégier le côté live-service du titre, c’est-à-dire la vente de cosmétiques éphémères à 30 euros (mais constamment en promotion de 21%, vite, c’est une affaire !), plutôt que de continuer un mode en développement depuis des années, attendu de pied ferme par une partie des fans du jeu et largement présenté par les campagnes marketing comme le cœur du jeu.

Au lendemain de la controverse grandissante, Jared Neuss a tenu à y revenir très brièvement sur son compte Twitter :

« Il y a une clarification que je tiens à faire, bien que nous ayons pris la décision de mettre fin au développement du mode Héros + Talents (la campagne avec le système de progression), nous avons de nombreux contenus chouettes PvE prévus pour cette année. Grandes missions scénarisées, nouvelles cinématiques, évènements co-op et nouvelles missions Heros Mastery. «

Et d’ajouter que la fin du télétravail chez Blizzard, qui aurait causé un nombre important de départs, n’est pas en cause :

« J’ai vu des spéculations selon lesquelles la réduction de l’ambition du développement du contenu PvE sur Overwatch 2 serait lié à la politique RTO (Return to office) de Blizzard. Pour être clair, ce n’est pas vrai. Gérer simultanément le développement PvE et PvP a été un défi pour l’équipe pendant des années. C’est moins excitant pour la presse mais c’est la réalité. »

Pourtant, ce PvE amélioré, c’était la raison d’être de la suite d’Overwatch. Ou l’était-ce vraiment ? Overwatch 2 avait bel et bien une mission, qui a été accomplie de manière magistrale depuis la sortie du jeu. Et ce ne sont pas les millions de joueurs séduits par le passage de l’iconique franchise de Blizzard en free-to-play qui diront le contraire. Vous nous voyez venir avec nos pas bruyants, tel un glorieux Reinhardt essayant de flanquer silencieusement dans sa grosse armure métallique : le réel enjeu de transition entre les deux jeux, était celui de la transition entre un modèle économique fondé sur l’achat définitif d’un jeu, et l’accès aux cosmétiques par le biais du regretté système de lootboxes (oui, regretté, on en est là), à un modèle économique bâti sur un jeu dont l’accès est, supposément, gratuit, mais au sein duquel tout se débloque avec de l’argent bien réel avec une tarification élevée.

Système où les joueurs sont manipulés pour acheter des produits à coups de fausses promotions et par peur de manquer l’opportunité d’acheter un cosmétique qui ne sera plus proposé par la suite. Pratiques hautement prédatrices s’il en est. Certes, ce n’est pas là une critique nouvelle, tant elle avait déjà été formulée dès la sortie d‘Overwatch 2 l’année dernière, mais elle a été reléguée au second plan face à la popularité retrouvée de la franchise. Désormais, non seulement cette critique reprend de plus belle, mais elle risque d’éloigner une partie des joueurs dépités du titre, et surtout, de contribuer à ternir encore davantage l’image déjà plus que sale du studio américain. Sur le subreddit du jeu, les fans n’ont ni dissimulé leur colère, ni mâché leurs mots :

On se souvient que le départ, il y a deux ans, du légendaire Jeff Kaplan, « Papa Jeff », pour les vétérans des premières saisons du premier jeu, revêtait alors l’aspect d’un mauvais augure quant à l’avenir du titre qu’il a crée avec sa petite équipe. On se doutait alors que la vision de Blizzard pour le futur de la franchise Overwatch n’était pas partagée avec son créateur, celui-là même qui déclarait en 2019, pour justifier l’intérêt d’une suite au premier jeu :

« Nous nous sommes donc dit que si nous pouvions offrir une fonctionnalité vraiment massive à nos fans, ce serait de mettre en avant l’aspect coopératif du jeu. »

Il est assez probable que le développement du PvE tel qu’imaginé par Kaplan a été mis de côté assez tôt, entre 2021 et 2022, puisque le PvE n’a jamais été intégré au jeu depuis la sortie d’Overwatch 2 en octobre 2022 et qu’il aura fallu attendre mai 2023 pour apprendre que le projet a été enterré . Hélas, il faudra se contenter du retour des missions de type Archives en lieu et place de ce qui était promis.