Overwatch 2 – Jeff Kaplan quitte Blizzard Entertainment

L’annonce du départ de Jeffrey Kaplan, à la tête de la licence Overwatch, signe la fin d’une époque pour Blizzard. Après presque 20 ans de bons et loyaux services en tant que Lead Designer sur plusieurs licences du studio dont World of Warcraft, cette figure emblématique semble vouloir se tourner vers de nouveaux projets. Une annonce pour le moins inattendu qui aura suscité de nombreux messages de soutien de la communauté sur les réseaux sociaux mais également la panique des fans attendant avec impatience Overwatch 2.

Effectivement, Jeff Kaplan était le visage associé à Overwatch puisqu’il prenait quasi systématiquement la parole afin de parler des nouveautés apportées au titre. Voilà pourquoi depuis hier, toutes les équipes de l’Overwatch League ont changé leurs photos de profil et leurs noms sur leurs comptes Twitter officiels afin de lui rendre hommage. L’annonce de son départ publiée sur le blog officiel du jeu est suivie d’un communiqué du principal intéressé :

“Je quitte Blizzard Entertainment après 19 incroyables années. Ce fut un grand honneur dans ma vie que d’avoir eu l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public aussi passionné. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de Blizzard qui ont soutenu nos jeux, nos équipes et nos joueurs. Je voudrais dire un grand merci aux merveilleux développeurs qui ont partagé ce voyage créatif avec moi.”

Toutefois, le studio souhaite rassurer la communauté en précisant que le développement d’Overwatch 2 ne sera pas impacté et de nombreuses informations seront communiquées plus régulièrement au cours de l’année. Le nouveau titre se fait plutôt rare dans l’actualité vidéoludique ces derniers temps puisque les dernières images dévoilées des nouvelles cartes, Rome et New-York, remontent à la BlizzCon 2021.

Ainsi, Aaron Keller viendra remplacer Jeff Kaplan en tant que nouveau Game Director de la licence. La suite tant attendue du FPS compétitif de Blizzard Entertainment semble être entre de bonnes mains puisque ce dernier se révèle être lui aussi un ancien du studio présent depuis plus de 18 ans. Ayant également travaillé sur World of Warcraft, il est responsable du design de nombreuses capitales telles que Hurlevent, Orgrimmar ou encore les Pitons-du-Tonnerre.

En attendant les prochaines nouveautés concernant Overwatch 2, nous restons à l’affut de plus amples informations concernant les raisons de ce départ et les prochains projets de Jeff Kaplan. Aux vues de la lecture du communiqué, il ne semble pas être en froid avec le studio et ne manque pas de le remercier chaleureusement avant de finir par ses lignes pour le moins inspirantes :