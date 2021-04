Overwatch League 2021 – Le récap du week-end d’ouverture

Cette nouvelle chronique à pour but de revenir sur les évènements les plus marquants de chacune des semaines de compétitions de l’Overwatch League 2021 ainsi que nos principales attentes pour les matchs à venir. Pour ce premier numéro, nous aborderons le week-end d’ouverture avec les premiers matchs de la saison.

Ce week-end d’ouverture de l’Overwatch League nous aura réservé son lot de rebondissements avec de nombreux retournements de situation inattendus. Après une introduction de nos casters français faisant le point sur les nouvelles règles introduites cette saison, notamment en ce qui concerne le Hero Pool qui sera mis en place un tournoi sur deux, ainsi qu’un vibrant hommage à nos joueurs français BenBest, NiCOgdh et SoOn tous absents cette saison, les 14 premiers matchs de la saison se sont révélés forts en émotions.

Pour rappel, cette saison 2021 sera découpée en quatre tournois (May Melee, June Joust, Summer Showdown et Countdown Cup) avant les Playoffs et la grande finale en septembre prochain, ainsi chaque matchs aura son importance pour atteindre les finales de chacun de ces tournois. Découvrons ensemble le récap de ce premier week-end de compétition, toujours divisée en région Est et Ouest (cliquez sur l’image pour plus de lisibilité !) :

La montée en puissance des Houston Outlaws

Quoi de mieux pour commencer ce week-end d’ouverture que de retrouver les San Francisco Shock, double champions du monde, de retour pour nous proposer du grand spectacle. Avec des compos principalement rush, l’équipe de la Baie se montre très agressive notamment sur Eichenwalde où nous avons pu les voir atteindre le dernier point avec une Timebank de quasiment quatre minutes.

Malgré une équipe soudée et des soutiens n’hésitant pas à abattre leurs adversaires tout en continuant de soigner leurs équipiers, et après avoir combattu vaillamment sur six cartes (ce qui reste très rare durant la compétition) l’équipe des San Francisco Shock s’est inclinée face aux Houston Outlaws qui auront su tirer profit de leurs faiblesses. Une défaite qui devrait les pousser à se ressaisir lors des prochains matchs et à revoir leurs stratégies pour la suite de la compétition.

Comme nous venons de le voir, les Houston Outlaws ont réussi un premier week-end sans faute et pourrait se frayer un chemin vers plusieurs finales pour cette Overwatch League 2021. Après avoir connu deux années difficiles en bas du classement, l’équipe texane crée la surprise pour ses deux premiers matchs. Finalement le mercato de cette année prend tout son sens et le remplacement de la plupart des joueurs de l’équipe semble bénéfique.

Et un, et deux, et trois zéro !

Du côté de la division Est, les matchs auxquels nous avons pu assister dimanche furent pour le moins expéditifs, avec un bilan des plus simplistes : trois matchs, trois victoires 3-0. Cependant deux équipes sortent du lot, les Philadelphia Fusion et les Chengdu Hunters ont remporté leurs deux premières victoires de la saison. Là encore, l’équipe chinoise se révèle plus en forme que jamais après un mauvais classement la saison précédente, faisant d’elle un adversaire de taille pour ce May Melee.

De plus, l’équipe de Philadelphie possède encore quelques cartes dans sa manche puisque plusieurs de ses joueurs sont bloqués hors du pays pour des problèmes de visa et feront leur arrivée plus tard dans la saison. Bien qu’ils aient réussis à gagner tous leurs affrontements du week-end, l’équipe reste encore trop défensive, surtout durant leur match contre les Los Angeles Valiant, permettant à leurs adversaires de charger très rapidement leurs attaques ultimes.

Nos attentes pour les semaines à venir

Pour le moment il est difficile de prévoir si tôt l’avenir de la saison, chaque équipe apprend encore à jouer ensemble et contre ses adversaires afin d’adapter les stratégies et les compositions pour les matchs à venir. Cependant aux vues des résultats de ce premier week-end nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir les affrontements de la semaine prochaine, qui pourraient se révéler représentatifs des différentes finales du tournoi.

Ainsi, l’équipe des Paris Eternal aura la lourde tâche de se frotter aux Houston Outlaws samedi prochain. Le match le plus attendu sera surement la confrontation entre les Chengdu Hunters et Philadelphia Fusion qui marquera la fin d’un parcours sans faute pour l’une des deux équipes. De plus nous avons hâte de voir les performances proposées par les Shanghai Dragons, en tête du classement de la division Est l’année dernière. Le week-end prochain promet de nous offrir encore du beau spectacle pour cette Overwatch League 2021.