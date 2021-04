Overwatch League – Quel avenir pour la league eSportive ?

Il ne nous reste plus que quelques heures à attendre avant le coup d’envoi de l’Overwatch League 2021. Marquée par de nombreux départs, cette nouvelle saison semble bien différentes des autres et alimente nos inquiétudes concernant l’avenir du circuit. La scène eSportive étant en constante évolution et la montée en puissance de Valorant auront eu raison de nombreux joueurs professionnels pour cette nouvelle saison.

Le cas le plus récent concerne notre joueur français Terence Tarlier dit SoOn, qui pour des problèmes de visa s’est vu exclure de sa nouvelle équipe des Boston Uprising sans même avoir pu y jouer un match. Cette nouvelle aura poussé l’ancien joueur de Paris Eternal à s’exprimer auprès de sa communauté sur Twitter afin d’expliquer les raisons de son départ mais également son intention de rejoindre lui aussi les compétitions de Valorant.

Une décision vers laquelle semble s’orienter de nombreux joueurs de l’Overwatch League comme nous avions pu le voir avec Sinatraa l’année passée. Ayant gagné plusieurs fois le titre de MVP lors des précédentes saisons, l’ancien joueur des San Francisco Shock devenu une figure emblématique de l’Overwatch League avait rejoint l’équipe des Sentinels sur Valorant avant d’être suspendu pour des accusations d’agressions sexuelles sur son ex-petite amie.

De plus, les nombreuses news concernant le mercato de cette saison 2021 se sont révélées pour le moins déroutantes pour les supporters. On se souvient des différentes décisions prises par l’équipe des Paris Eternal qui a remplacé la totalité de ses joueurs, brisant la synergie de l’équipe et obligeant ainsi les nouveaux arrivants à en former une nouvelle afin d’égaler le niveau atteint par l’équipe l’année passée.

Mais alors, quelles sont les principales raisons de tous ces départs et comment expliquer l’émergence de Valorant ? Les réponses qui reviennent le plus souvent concernent les nouvelles stratégies de Blizzard Entertainment et le développement de son titre. Effectivement les files d’attentes et le hero pool sont montrés du doigt et rendent le jeu moins plaisant, nous obligeant à attendre plus de dix minutes pour rejoindre une parties en DPS.

De plus, le studio semble se concentrer sur le développement d’Overwatch 2 et laisse de côté de nombreux problèmes présents sur le titre au profit du lore. Ainsi de nombreux joueurs professionnels ont vu un plus grand potentiel dans le titre de Riot, plus accessible de part ses similitudes avec Counter-Strike: Global Offensive. Avec un choix d’agents et de cartes plus restreint, Valorant réussit l’exploit de concurrencer les grands déjà implantés depuis plusieurs années.

Il n’est donc pas étonnant de voir apparaître de nouvelles leagues partout dans le monde comme par exemple l’Open Tour France, pour lequel les inscriptions ont déjà commencé. Toutefois, en dépit des nombreux départs, nous pouvons assister à des changements positifs dans l’Overwatch League pour cette saison. Ainsi l’ancien joueur des Paris Eternal, Brice Monsçavoir dit FDGod venu tout droit du Grand Est, rejoint les San Francisco Shock déjà double fois champions du monde.

Avec son rôle de support très agressif, son Lúcio pourrait briller cette saison et il aura l’occasion de nous montrer tout l’étendu de ses talents dans sa nouvelle équipe. Même si l’avenir de l’Overwatch League nous semble incertain aux premiers abords il existe encore de nombreux joueurs et de nouveaux font leurs apparitions chaque saisons. De plus les changements apportés par l’arrivée d’Overwatch 2 nous permettront de trouver réponses à toutes ces questions et de maintenir ou non le statut que tiens aujourd’hui cette league dans la scène eSportive.

Pour le moment nous attendons avec impatience le début de cette nouvelle saison prévue pour 21h ce soir en streaming sur YouTube. Nous aurons alors l’occasion de découvrir les nouvelles équipes et les nouvelles stratégies mises en places pour cette année. De plus, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des plus grand moments de ce week-end d’ouverture.