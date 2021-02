Overwatch League 2021 – La nouvelle saison commence dès avril

Le moment est enfin arrivé. L’Overwatch League revient pour l’année 2021 dès le mois d’avril 2021. C’est durant la BlizzConline aillant eu lieu ce week-end que nous avons pu apprendre le retour des compétitions entre nos équipes préférées à travers le monde, avec, cette année, un changement d’heures pour la diffusion des matchs et de nouvelles règles mises en place.

Comme l’année précédente, les équipes sont divisées en deux groupes avec d’un côté l’Est, avec les équipes de Chines et de Corée du Sud, et de l’autre l’Ouest, avec les équipes d’Europe et d’Amérique du Nord. Chaque équipe jouera seize matchs de placements en saison régulière et les différents duels pour les tournois. La saison 2021 de l’Overwatch League sera divisé en quatre périodes avec à chaque fois un tournois pour clôturer le cycle. Ainsi, le calendrier nous dévoile la date des différents tournois de cette année avec pour commencer le May Melee le 7 mai, le June Joust le 11 juin, le Summer Showdown le 16 juillet et enfin le Countdown Cup le 20 août.

Afin de ne pas louper aucune des confrontations, l’horaire de diffusion est modifiée. Ainsi, pour la région Ouest, les matchs débuteront à 21h et ceux de la région Est seront diffusés à partir de 11h. Comme pour la saison précédente, les Homestand ne seront plus d’actualité et les supporters devront rester à la maison.

Le choix des héros reste inchangé et continuera de favoriser la diversité dans les différentes compositions d’équipes. Pour ce qui est de la sélection de cartes, les équipes auront le choix parmi 14 d’entres elles, réparties dans différents modes de jeu. La sélection disponible pour le May Melee est déjà disponible et se présente comme ceci :

Contrôle : Tour de Lijiang, Busan, Oasis, Népal, Ilios

Hybride : King’s Row, Blizzard World, Eichenwalde

Escorte : Dorado, Observatoire : Gibraltar, La Havane

Attaque : Hanamura, Usine Volskaya, Temple d’Anubis

Après l’événement Shock vs. The World ayant eu lieu lors de cette BlizzConline 2021, un nouveau skin pour Roadhog sera disponible jusqu’au début de la nouvelle saison de l’Overwatch League. Un skin à l’image du roi Midas, transformant tout ce qu’il touche en or, comme l’équipe des San Francisco Shock, double fois championne de l’Overwatch League.

Pour le moment, nous n’avons pas d’informations sur la manière pour obtenir ce nouveau skin, mais il y a fort à parier qu’il soit disponible contre 200 Overwatch League Tokens comme les autres skins en lien avec la League. Est-ce que San Francisco Shock sera proclamée une nouvelle fois championne ? Paris Eternal arrivera-t-elle à se hisser sur les marches du podium avec sa nouvelle équipe ?

Il faudra patienter un petit peu pour trouver les réponses à ces questions. Malgré le peu d’informations concernant Overwatch 2 durant la BlizzConline, toutes ces annonces devraient ravir petits et grands supporters autour du monde, et on se prend à rêver d’une amélioration de la situation sanitaire actuelle pour vivre une véritable finale.

En attendant, on vous laisse profiter de la rediffusion de l’événement des San Francisco Shock et retrouver les principales informations de la saison sur le site officiel en attendant le coup d’envoi de l’Overwatch League le 16 avril 2021 sur YouTube, le site et l’application officielle avec le derby Houston Outlaws contre Dallas Fuel.