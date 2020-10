Overwatch League – Paris Eternal change de visages

Après la fin de cette troisième saison de l’Overwatch League et la victoire des San Francisco Shock, le mercato pour la prochaine saison semble avoir déjà commencé à en croire le compte Twitter officiel des Paris Eternal. En effet, si vous suivez cette équipe, vous aurez sûrement remarqué tous leurs communiqués officiels concernant le départ de plusieurs joueurs et autres entraîneurs.

Ainsi Rush, l’entraîneur en chef, garde son poste mais rejoint l’équipe des Dallas Fuel, une équipe qui vient elle aussi d’effectuer beaucoup de changements puisque la quasi-totalité de l’équipe est remplacée. Les assistants entraîneurs Aid et Levi quittent eux aussi l’équipe ainsi que le directeur général NineK.

🇫🇷 Communiqué officiel : Aujourd'hui, nous disons au revoir à @NineK_OW , @rush_coach et @Aid_OW qui nous quittent pour d'autres opportunités, ainsi qu'à @OW_Levi qui va faire son service militaire. Merci pour cette merveilleuse saison passée sous vos leaderships. pic.twitter.com/WMHKy1TFg1 — Paris Eternal (@ParisEternal) October 23, 2020

Beaucoup de mouvements sont à noter côté joueurs également puisque Smex, Fielder et NoSmite ont eux aussi droit à leurs communiqués officiels pour annoncer leur départ. Quant à SP9RK1E et Hanbin, ils iront rejoindre leur coach chez Dallas Fuel. Ainsi, il reste seulement cinq joueurs actifs pour l’équipe française.

Une bien triste nouvelle pour les fans qui auront suivi leur incroyable ascension durant cet Overwatch League 2020. Après un début de saison un peu difficile et une chute à la neuvième place du classement, les Paris Eternal auront réussi à se hisser dans le top 4 à la fin de la saison, notamment grâce à leur incroyable victoire au Summer Showdown face aux Philadelphia Fusion.

Et avec ces nouveaux changements, la cohésion entre les anciens et les nouveaux joueurs risque de prendre du temps avant d’atteindre le niveau suffisant pour faire face aux équipes en tête du classement. Un problème récurrent avec les transferts réguliers de joueurs qui force les équipes à se découvrir et à se forger un véritable esprit d’équipe.

De plus, le manque de personnalisation des communiqués rend ces départs plus froids puisque tous les membres partant de l’équipe ont eu droit au même Tweet. On ne vous cache pas que nous aurions aimé un peu plus d’originalité dans ces annonces afin de faire passer la pilule plus facilement.

Pour le moment, l’avenir de la saison 2021 de l’Overwatch League est incertain et on attend encore de plus amples informations sur le format des compétitions et l’évolution des différents départs des joueurs vers d’autres jeux. De plus, l’arrivée d’Overwatch 2 devrait sans doute nous réserver quelques surprises pour la scène esport.