Overwatch – Essayez le jeu gratuitement sur Nintendo Switch

Après son arrivée sur Switch il y a un an, le célèbre shooter multijoueur de Blizzard pourra être essayé gratuitement sur la console mentionnée pendant une semaine entière. Les abonnés du Nintendo Switch Online pourront participer à cet essai gratuit sur Overwatch du 13 au 20 octobre 2020. D’ailleurs, il est déjà possible de prétélécharger le jeu pour y accéder dès le début de l’événement.

L’occasion pour ceux qui n’auraient pas encore tenté l’expérience de se lancer dans cette grande aventure qu’est Overwatch. Le jeu est plutôt facile à prendre en main mais il vous faudra plusieurs heures d’entrainement pour atteindre un niveau convenable. De plus, cet période d’essai gratuit devrait tomber en même temps que l’événement annuel d’Halloween, moment idéal pour débloquer de nouveaux skins exclusifs.

On ne compte plus le nombres de produits dérivés liés à l’univers du jeu : figurines, bandes dessinées, courts-métrages, etc. sont autant de raison de s’intéresser au lore grandissant d’Overwatch. Le jeu tient aussi une place très importante dans l’eSport avec l’Overwatch League ayant lieu chaque année et mettant à l’épreuve les meilleures équipes à travers le monde.

Blizzard semble vouloir continuer à agrandir sa communauté à travers les nombreux essais gratuits auxquels on peut régulièrement participer. Et après une année 2019 sous le signe du licenciement et un début d’année mouvementée pour le studio, on comprend donc cette envie d’attirer toujours plus de nouveaux joueurs. Malgré d’impressionnants résultats pour son année 2018, Blizzard a licencié pas moins de 800 employés l’année passée.

Avec les différentes polémiques qui ont pris place depuis le début de l’année dans le secteur vidéoludique, nous avons pu aussi assister il y a peu à la colère de certains employés concernant leurs rémunérations inégales au sein du studio. Et c’est avec tristesse que nous avons appris hier la fermeture des bureaux Activision Blizzard à Versailles.

Touché par la vague de licenciements mentionnée plus tôt, le studio a décidé de fermer ses bureaux en charge de l’exploitation des jeux Activision Blizzard en Europe. Pour le moment , nous avons peu d’informations concernant le devenir de ses employés et d’une éventuelle délocalisation ailleurs sur le continent en Europe.