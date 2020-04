Overwatch – Echo plane sur les serveurs officiels de Blizzard

Il aura fallu attendre 31 personnages avant de voir la fameuse Echo se déchaîner sur le terrain. Après plusieurs années d’attente, l’ultime héros d’Overwatch vient de faire son entrée dans le roster officiel du jeu, concluant par la même occasion des années de héros en tous genres. Et comme à chaque nouveau personnage, Blizzard profite de sa sortie pour un descriptif complet des capacités de cette prometteuse combattante.

Blizzard nous fait un descriptif complet d’Echo pour son entrée dans le roster.

Attendu comme l’ultime healer du jeu, Echo se révèle être une dps au attaque dévastatrice. Il faut avouer que malgré son visage angélique, cette dernière possède un arsenal d’attaque à distance conséquent. Son avantage certain au combat est sa capacité de voler

Concernant ses attaques de base, son tir principale envoi trois projectiles en même temps en forme de triangle afin de toucher une plus grande zone. Son tir secondaire fait par contre beaucoup moins dans la dentelle, puisque l’androïde envoie une salve de bombes collantes au dégâts démentielle. Il y a d’ailleurs fort à parier que cette attaque fasse l’objet d’un rééquilibrage dans les prochaines semaines tant les dégâts infligés sont énormes.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’arsenal de cette machine de mort est aussi doté d’un rayon focalisé. Il s’agit ici d’un puissant rayon d’énergie infligeant de gros dégâts. Sa plus grosse originalité reste sa capacité ultime, qui lui permet de copier n’importe quelle adversaire. Une compétence qui peut sembler dérisoire mais qui a un véritable intérêt stratégique, puisqu’Echo peut compenser les faiblesse sde son équipe en copiant un healer ou tanks adverse. Une chose est sûre, ce 32e personnage s’impose déjà en partie et on comprend pourquoi.

En parallèle de ce héros, Overwatch accueille un nouveau mode compétitif en arcade. Ce dernier est similaire au mode compétitif classique à l’exception du fait qu’il n’y a plus de restriction de rôle. Prévu pour une durée de 4 semaines, ce retour en arrière devrait en contenter plus d’un.