Overwatch – Clap de fin pour les héros de Blizzard

Blizzard annonce qu’il n’y aura plus de héros supplémentaires pour Overwatch.

Souvenez-vous il y a de cela quelques jours, nous partagions avec vous les rumeurs concernant l’arrivée du 32e héros du célèbre FPS compétitif de Blizzard. Bien que nous annoncions l’arrivée du héros pour le 23 mars, il s’avère qu’Écho fut dévoilé en avance et le personnage est déjà jouable sur les serveurs test. Et sans grande surprise pour nous, les développeurs d’Overwatch viennent d’annoncer lors d’une interview à IGN qu’aucun ne sortira plus sur leur jeu jusqu’à la sortie du second opus.

L’arrivée d’Écho a en effet fait couler beaucoup d’encre de la part des joueurs depuis sa sortie, que ce soit pour exprimer leur joie ou leur déception. En effet, attendu comme un soutien prometteur depuis plusieurs années, Écho se trouve être au final un DPS volant à la manière de Pharah. Bien que son gameplay particulier soit assez sympathique à jouer, de nombreux joueurs n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leur déception face à ce rôle inattendu. Jeff Kaplan, le game director d’Overwatch, n’a d’ailleurs pas hésité à s’exprimer à ce sujet pour rassurer les joueurs sur l’arrivée de soutiens :

« Une grande liste de soutiens et de tanks sont en développement pour Overwatch 2.»

Car une chose est sure pour Kaplan, l’heure d’Overwatch est maintenant passée et il est temps de s’axer sur le développement de sa suite. C’est pourquoi aucun autre héros ne verra le jour sur le premier opus, les joueurs devront donc attendre la sortie d’Overwatch 2 pour voir une nouvelle tête. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les développeurs se tournent les pouces :

« Oui, à présent Écho est notre dernier héros à sortir pour Overwatch standard. Notre travail sur les deux prochains héros sera pour Overwatch 2. »

Il ne nous reste plus qu’à être patients en attendant la sortie d’Overwatch 2 qui, à ce jour, n’a toujours pas de date de sortie précise.