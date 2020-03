Overwatch – un incident avec le prototype Athena ?

Blizzard continue son teasing autour d’Overwatch.

La semaine semble être au teasing chez les équipes de Blizzard. Depuis lundi, le compte Twitter d’Overwatch ne cesse de révéler quelques brides de scénario aux joueurs qui cherchent désespérément à recoller les morceaux. Cette fois-ci, c’est un court extrait audio ainsi qu’une nouvelle image qui pourrait nous donner plus d’informations sur le prototype Athena. Des révélations qui enthousiasment les fans, puisque les rumeurs annoncent l’arrivée du dernier héros.

Il faut avouer que Blizzard aime faire durer le suspens, ce dernier place soigneusement chacun de ses pions avant de jouer un coup décisif. C’est notamment ce qu’ils font avec l’intrigue du docteur Mina Liao. Chaque révélation nous permet de nous plonger encore plus dans l’histoire du prototype Athena. Ainsi, c’est au travers de la courte piste audio que nous découvrons qu’un incident semble s’être produit dans le laboratoire où travaille notre chère docteur.

Accès en cours…

État du fichier : corrompu.

Lecture initiée. pic.twitter.com/vOxwp4251U — Overwatch (@OverwatchFR) March 17, 2020

Bien qu’assez intrigante, la piste audio n’est pourtant pas l’élément le plus intéressant des dernières “fuites”. En effet, vous l’aurez compris, c’est par le biais d’une image que les développeurs ont décidé de dessiner une information très intéressante, à savoir une date.

Accès en cours …

Décryptage du fichier : terminé

Affichage de l'image pic.twitter.com/rNnvdsMykJ — Overwatch (@OverwatchFR) March 18, 2020

Rien d’incroyable au premier abord lorsque l’on voit l’image pour la première fois. Pourtant, en zoomant sur ce banal dossier, on y découvre la date du 23 mars ! Un détail qui a certainement son importance, mais seul l’avenir nous le dira. Plus important encore, la présence d’une photo qui nous montre un convoi, en tout point similaire à celui qui contenait Écho dans le court-métrage de McCree sur la route 66. On peut donc enfin espérer que l’androïde tant attendu fasse bientôt son apparition dans Overwatch.

Il ne nous reste plus qu’à patienter en attendant la date fatidique. Pour la peine, nous vous proposons de redécouvrir le fameux court-métrage de Mc Cree.