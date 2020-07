Un bref défi “musical” met Sigma sous les projecteurs dans Overwatch

Ça fait rire les oiseaux, et chanter les scientifiques fous !

Après un événement estival des plus réussis, offrant moult nouveautés cosmétiques ainsi que trois costumes exclusifs à obtenir de façon hebdomadaire pour Faucheur, Mei et Reinhardt, toujours marqués par la patte de Blizzard assurant d’une créativité sans borne, Overwatch nous rappelle du 14 au 27 Juillet afin d’obtenir des tags, une emote et un skin des plus reluisants pour l’un des derniers arrivés en date dans la méta : Sigma.

En effet, la 31ème recrue d’Overwatch travaillant pour la Griffe avait jusque-là été boudée pour la plupart des events. Mais si vous le jouez toujours avec son costume initial, sachez que depuis cette semaine et jusqu’à la fin du mois, un skin légendaire pourra être obtenu très facilement. Il vous suffira de compléter neuf victoires pour mettre les mains sur le costume au thème de maestro, semblant être rattaché à la map Paris, que vous pourrez associer avec seulement six victoires d’une emote adaptée à votre nouvelle apparence, ainsi que quelques tags vous permettant d’égayer le lobby de départ après trois petites réussites, quel que soit le mode ! Vous pourrez également vous procurer quelques tags supplémentaires, en associant votre compte battle.net avec votre compte Twitch et en regardant un certain nombre d’heures de live, pour obtenir les derniers collectibles à remporter lors de brefs événements.

Il va sans dire qu’au-delà de la date butoir, le skin deviendra définitivement indéblocable en jeu, comme l’avait été précédemment le skin Dr Ziegler d’Ange ou Mardi Gras d’Ash, tous deux associés à leurs personnages respectifs. Et même si ces costumes sont moins prisés que ceux distribués aux événements de Blizzard, qu’on peut également débloquer lors d’événements temporaires (tels que que Chasseur de démon de Sombra, distribué originellement lors de la Blizzcon 2018), il serait dommage de passer à côté de ce mini-event aussi simple que gratifiant pour la garde-robe. Ou pourquoi pas en profiter pour vous mettre à jouer cet anti-héros au gameplay certes technique, mais dévastateur, offrant une alternative aux tanks d’Overwatch souhaitant jouer bouclier tout en ayant un réel appui offensif que ce soit à distance ou au corps à corps.