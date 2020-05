Overwatch – Un nouvel anniversaire s’annonce avec de nouveaux skins

Il est clair maintenant que Blizzard a toujours su mettre en avant ses productions à travers l’événementiel dans le but de conserver l’intérêt du public au fil du temps. Et quelle meilleure occasion que l’anniversaire d’un jeu pour présenter du nouveau contenu et ainsi relancer l’intérêt des joueurs ? C’est dans cette veine que la firme californienne annonce le quatrième anniversaire de son célèbre shooter online : Overwatch.

Les hostilités commenceront le mardi 19 mai pour se terminer le 09 juin, soit une durée de trois semaines. Trois semaines qui seront à coup sûr rythmer par différentes annonces concernant l’avenir du titre et de sa suite. Ce sera aussi surement l’occasion de rejouer aux différents événements saisonniers et leurs modes de jeux dédiés (et ainsi récupérer les skins manqué à l’époque).

Mais surtout de relever de nouveaux défis spécialement prévus pour ces trois semaines avec à la clé de toutes nouvelles récompenses. Et là on parle évidement de skin de personnage, pinacle de la collectionnite virtuelle. D’ailleurs, Blizzard ne s’y est pas tromper en accompagnant l’annonce de l’anniversaire d’Overwatch de bien beau skins.

Tout d’abord, Ash et B.O.B se mettront au couleurs des contes de fée de Charles Perrault et autres Frères Grimm avec un skin du petit chaperon rouge pour Ash, quand B.O.B arborera ses grandes dents métalliques sous ses toilettes de mère grand.

B.O.B… What big teeth you have! Grab your riding hood and suit up as Little Red Ashe (Legendary)! 🐺 Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/zf2MEk5ECM — Overwatch (@PlayOverwatch) May 14, 2020

Reaper, quant à lui, se joindra à la fête vêtu en trouble fête avec un skin Mascarade.

From the shadows. Crash the party as Masquerade Reaper (Legendary)! 🎭 Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/kdUZe0sVZH — Overwatch (@PlayOverwatch) May 15, 2020

Ceci n’est qu’un début et l’on est en droit d’attendre de nouvelles annonces d’ici le 19 mai (et après), début du Overwatch Anniversary 2020. Au vue des années précédentes, nous avons hâte de découvrir ce que Blizzard nous prépare (un nouveau court-métrage peut-être) et continuerons à vous informer sur les événements à venir, sans oublier bien sûr le contenu qui sera dévoilé au cours de ces trois semaines de festivités.