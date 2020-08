Overwatch – Les jeux d’été 2020 débarquent sous le soleil !

Winston, Tracer, Ange et toute la bande de super-héros de Blizzard reviennent en force dans un nouvel événement disponible jusqu’à la fin de l’été sur Overwatch. Pour en profiter, il vous suffira de vous connecter du 4 au 25 août 2020. D’entrée de jeu, vous obtiendrez un premier coffre gratuit contenant obligatoirement un skin légendaire. Moult ajouts et retours d’anciens modes revisités n’attendent plus que vous pour lancer les festivités !

Pour commencer, intéressons-nous au principal mode de jeu attendu par la communauté chaque année : Le Lùcioball revenu en force avec tout un attirail de nouveautés qui raviront les habitués, ainsi que ceux qui restaient réticents face à ce style de gameplay, fortement inspiré du désormais célèbre Rocket League.

Au programme, des modifications totales des maps, comportant désormais des obstacles et des buts réarrangés afin d’offrir de nouvelles possibilités de stratégie. Ce, agrémenté d’une toute nouvelle itération du mode, nommée Lùcioball remix, consistant en un match chaotique où vous devrez gérer deux balles à la fois, et réceptionner de manière aléatoire quelques balles supplémentaires, apportant des points doublés pour le camp réussissant à l’envoyer dans les cages adverses.

Par contre, toujours pas de possibilité de contrôler d’autres héros d’Overwatch durant ce mode, ce qui peut sembler logique au premier abord au vu du nom de l’activité. Mais qui pourtant, apporterait une réelle plus-value à ce mode de jeu, certes apprécié mais dont le principe commence à être sérieusement éculé.

Sans surprise c’est aussi une panoplie de tout nouveaux skins, toujours inspirés par des thèmes sportifs ou vacanciers. Comme par exemple un sublime skin pour la toute dernière arrivée en date dans l’équipe, Echo, qui profite d’une apparence de surfeuse dotée de deux planches en guise d’ailes. Ou bien encore Baptiste dans un accoutrement beaucoup plus décontracté qu’à l’habitude, dans une tenue presque touristique (en omettant son indissociable équipement de combat).

Tous ces skins sont disponibles à l’acquisition durant la durée de l’événement, mais pour ceux n’ayant pas le temps de collecter suffisamment de coffres ou de monnaie virtuelle, ils pourront se procurer chaque semaine un skin pour un personnage particulier, en remportant simplement quelques parties, quel que soit le mode choisi (exceptées les créations des joueurs dans la Forge).

Rendez-vous donc les prochaines semaines sur les serveurs d’Overwatch, pour participer à des batailles épiques dans lesquelles vous pourrez vous pavaner dans vos nouveaux costumes durement gagnés.