Overwatch – L’événement spécial Halloween revient nous terrifier

La semaine dernière, nous vous parlions de l’essai gratuit sur Switch pour Overwatch, l’occasion de tester le jeu sans débourser un seul centime. Mais Overwatch compte également fêter Halloween à sa manière avec un événement spécial. Comme d’habitude, il vous sera possible d’affronter le DrSchakalstein dans un mode spécialement conçu pour cette fête terrifiante.

Défendez Adlersbrunn contre des vagues de zomniaques en choisissant parmi une liste de héros. Ce mode de jeu est le même que l’année dernière, le seul petit changement réside dans l’ajout de deux nouveaux héros dans la sélection. Ash et Baptiste pourront donc être choisis pour défier le DrSchakalstein et ses différents serviteurs.

À chaque événement, il vous faut jouer régulièrement durant trois semaines pour obtenir les différents skins, tags et avatars mis à disposition. Ainsi, chaque semaine, deux nouveaux modes de jeu seront ajoutés, et pour cette première semaine, le mode Fantôme Vengeur dans lequel vous êtes poursuivis par un fantôme meurtrier, et le mode Ruée Sauvage avec son boost de vitesse sur les zomniaques, sont disponibles.

Venons-en aux récompenses principales de cet événement, les trois skins qu’il sera possible d’obtenir chaque semaine en remportant neuf victoires : le skin “Fantasma” pour Sombra, “Pierre” pour Brigitte et “Poupée de Chiffon” pour le dernier héros en date, Echo. Ce dernier skin est parfaitement adapté à Halloween et vous permettra de semer la terreur sur le champ de bataille. Qui aimerait voir voler une telle poupée à travers la map ?

Plusieurs skins, emotes et entrées en scène seront aussi disponibles avec les coffres d’événement. Voici donc la liste des nouveaux éléments :

Skin “Dai-Tengu” pour Hanzo

Skin “Hollandais Volant” pour Sigma

Skin “Karasu-Tengu” pour Genji

Skin “Loup Garou” pour Winston

Skin “Shin-Ryeong” pour D.Va

Emote “Démarche Zombie” pour Reinhardt

Entrée en scène “Petite Araignée” pour Fatale

Entrèe en scène “Tire sur Cible” pour Pharah

Et pour les joueuses et les joueurs qui souhaiteraient se procurer plus de coffres, une offre est disponible en ce moment même avec un bonus de dix coffres pour l’achat de cinquante coffres à 39,99€. De quoi augmenter ses chances d’obtenir l’un des éléments cités dans la liste ci-dessus.

L’événement “Un Halloween Terrifiant 2020” est disponible sur Overwatch du 13 octobre au 3 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Un événement un peu recyclé qui pourrait décevoir un peu celles et ceux qui y auront déjà participé l’année dernière, cependant les skins ajoutés pour l’occasion sont pour certains vraiment réussis et devraient attirer les collectionneurs les plus acharnés.