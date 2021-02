Blizzcon 2021, avec de gros morceaux de nostalgie dedans

La Blizzcon n’échappe pas à la règle et c’est donc sous forme de Blizzconline qu’elle nous revient en cette édition 2021 avec pour objectif de célébrer dignement les 30 ans de la firme américaine. Les intervenants se sont enchainés pendant une heure afin de couvrir les différents jeux mis à l’honneur dans cette conférence d’ouverture. Et s’il y a une chose qu’on peut dire, c’est que le studio était là pour les fans, “classic” étant le mot qui définirait le mieux ces soixante minutes de présentation. L’éditeur a également accordé le plus de temps possible à ses fans, au travers de portraits et d’interviews, mais aussi grâce aux remerciements constants des intervenants envers la communauté de joueurs.

On commence par la Blizzard Arcade Collection qui avait déjà fuité plus tôt dans la journée, elle regroupera trois portages de jeux datant du début des années 90 que sont The Lost Vikings, Blackthorne et Rock’n’roll racing. Avec cette collection vient aussi son lot de modernisation, si l’on ne touche pas au style ou mécaniques de gameplay, Blizzard a eu la bonne idée d’implémenter un système moderne de sauvegarde et un mode multi local jusqu’à quatre joueurs.

On passe ensuite à World of Warcraft, le bébé du studio se voit doter de la première mise à jour de son extension Shadowland, Chains of Domination. Elle amènera avec elle son lot de nouveaux donjons, raids, quêtes et missions ainsi que le lancement de la saison 2 de son mode PvP. Le studio a également annoncé son engagement auprès de Médecins sans Frontières au travers d’un système de dons, le Charity Pet Program. Pour fêter cela, chaque joueur de WoW se verra offrir un animal de compagnie prenant la forme d’un petit singe. Un second animal sera offert si l’objectif de dons est atteint, il s’agira cette fois d’un paresseux.

World of Warcraft Classic régale ses fans et présente Burning Crusade Classic (oui, oui). Le remake s’offrira aux joueurs par l’intermédiaire d’un choix qu’ils auront à faire lors de leur connexion sur le jeu, à savoir s’ils souhaitent rejoindre l’ère de Burning Crusade ou rester dans l’ère Classic. Tout cela sans débourser un centime puisque Blizzard offrira ce choix, et donc cette extension à chaque joueur de WoW Classic.

HearthStone, le célèbre jeu de cartes lance sa nouvelle saison intitulée Year of the Gryphon, et avec elle une refonte du système de cartes en deux catégories, le Legacy Set et le Core Set. Plusieurs cartes ont été retravaillées afin de prendre en compte les évolutions du jeu et redynamiser la méta. Surprise ! Un mode Classic fait aussi son apparition permettant de jouer comme aux premières heures du jeu. La nouveauté cette année c’est le mode Mercenaires qui offrira des centaines de missions Rogue-like sur des cartes aléatoires, vous laissant également collecter de nouveaux personnages issus de l’univers Warcraft.

Enfin la dernière licence qui fut mise à l’honneur durant cette Blizzcon n’était autre que Diablo, au travers de trois jeux. Diablo IV ouvre le bal avec la présentation d’une nouvelle classe, le Voleur. Cette nouvelle classe est décrite comme une réinvention de la toute première classe ayant jamais existé dans un jeu Diablo. L’accent était mis sur les possibilités de personnalisation offertes par le jeu. Ainsi, on pourra crafter un personnage totalement propre à notre style, qu’il soit visuel ou de combat, arc, lames, pouvoirs, tenues… Les possibilités semblent nombreuses et on a hâte de pouvoir poser nos mains dessus.

La vraie star de cette conférence d’ouverture de la Blizzcon 2021 c’était bien lui : le remake sobrement intitulé Diablo II: Resurrected (nous aussi on attendait Classic !). Le jeu débarquera sur PC et consoles de salon dans l’année et profitera d’une refonte graphique totale pour le faire entrer dans l’air moderne. Le remake inclura également l’expansion Lord of Destruction et profitera d’un système de cross-progression pour pouvoir passer d’une machine à une autre et ne rien perdre de vos précieuses sauvegardes. Vous pouvez déjà vous inscrire à l’alpha sur PC.

Pour retrouver des informations sur les autres licences Blizzard, notamment Overwatch 2 (grand absent de cette conférence d’ouverture) ou même Diablo Immortals (à peine évoqué), il faudra suivre les différents modules programmés par Blizzard pour cette Blizzcon 2021 !