Overwatch 2 tente de rassurer les foules dans son coin

La Blizzconline bat son plein au rythme des conférences virtuelles étalées sur deux jours avec pour objectif de célébrer les 30 ans du studio dans les meilleures conditions. Après une conférence d’ouverture placée sous le signe de la nostalgie, on ne pouvait s’empêcher de remarquer un détail de taille : l’absence d’un certain Overwatch 2. Le jeu a pourtant eu droit à son propre créneau juste derrière la cérémonie d’ouverture afin de se dévoiler un peu plus, pourtant au sortir de cette heure de “Behind The Scenes” un goût étrange demeure.

C’est par l’intermédiaire d’une présentation des développeurs sous forme de vidéo chat qu’il nous a été donné d’en apprendre un peu plus sur les coulisses du développement. Et autant dire qu’après les rumeurs de report à 2022, nous les attendions de pieds fermes. L’équipe, réunie autour de Jeff Kaplan, n’a pas été avare en informations. On a pu en découvrir plus sur les nouvelles maps qui viendront enrichir le monde d’Overwatch avec Rome et New-York par exemple, ou sur le PvP qui se voit retravaillé afin de coller aux standards de jeu modernes.

On nous annonce également un retravaille des classes, comme les tanks qui se dotent de mouvements plus dynamiques ou de coups supplémentaires et ainsi espérer les ramener au centre du combat. On citera aussi pêlemêle un retravaille de système de combat, le réenregistrement des sons, les nouveaux looks de héros ou encore le travail apporté à l’IA.

On en sait également un peu plus sur les missions de héros qui viendront rythmer l’aventure tout au long de la progression, on nous promet des centaines de missions différentes à la météo dynamique, toutes enrichies d’objectifs secondaires qui viendront rythmer les parties et ainsi assurer une rejouabilité toujours plus grande.

L’autre nouveauté c’est la refonte du système de compétences et d’évolution, il prend maintenant la forme de trois arbres distincts pour chaque personnage dans lesquels le joueur viendra piocher pour forger son personnage et ainsi trouver le build qui lui convient. On nous assure également que l’histoire du titre s’annonce épique et pleine d’émotions, on attendra cependant de poser nos mains dessus avant de pouvoir juger.

Si cette présentation s’est révélée riche en informations pour quiconque s’intéresse au titre, elle n’en demeure pas moins des plus frustrantes. L’absence de trailer ou de toute communication quant à la sortie du titre vient appuyer les déclarations des développeurs nous confessant qu’ils errent encore çà et là, essayant d’affiner les modes de jeux, retravaillant les classes, toujours en nous assurant qu’ Overwatch 2 est un jeu à part entière et non une simple mise à jour. On sent bien que l’équipe se sait attendue au tournant avec cette nouvelle itération de la franchise dont elle peine à trouver la direction. On espère se tromper mais il faudra certainement attendre 2022 pour en avoir le cœur net.