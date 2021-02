Overwatch célèbre l’année du bœuf avec le Nouvel An Lunaire

L’année du rat touche à sa fin et pour célébrer l’année du bœuf en beauté, l’événement annuel du Nouvel An Lunaire revient sur Overwatch. Nous avons l’habitude de voir les événements du genre débuter les mardis soirs, cependant cette fois-ci l’event commencera ce soir, le jeudi 4 février et nous proposera comme à son habitude des modes de jeu inédits et des skins à gagner en jouant régulièrement durant 3 semaines, de quoi occuper notre mois de février.

Pour le moment, seulement deux skins ont été dévoilés sur le compte Twitter officiel du jeu et il faudra attendre la fin de la journée pour découvrir le dernier skin et les modes de jeu proposés. Ainsi, à partir de ce soir, et ce durant 3 semaines, il vous faudra cumuler 9 victoires (tous modes confondus) pour obtenir gratuitement le skin Chasseuse de Tigre pour Ashe et le skin Kkachi pour Echo.

Eye of the tiger. 🐅 Prowl in search of your prey as Tiger Huntress. Lunar New Year begins Feb 4. pic.twitter.com/ijziRXzBhV — Overwatch (@PlayOverwatch) February 2, 2021

Depuis l’ajout de ce nouveau héros dans le roster d’Overwatch, celle-ci a droit à de nouveaux vêtements à chaque événement, ce n’est donc plus vraiment une surprise de voir l’annonce de ses nouveaux skins. Comme d’habitude, vous pourrez vous procurer les skins des éditions précédentes du Nouvel An Lunaire moyennant quelques crédits ou en ayant beaucoup de chance dans les coffres d’événements.

Un événement encore plus important aura lieu en parallèle puisque du 19 février à 23h jusqu’au samedi 20 février à 21h aura lieu la BlizzConline, que nous attendons avec impatience pour enfin avoir de nouvelles informations concernant Overwatch 2. La sortie du jeu semble être repoussée à une date indéfinie et on espère que les nouvelles seront bonnes quant à l’avancée du développement.

Durant cette édition 2021 de la convention de Blizzard, nous attendons également des nouveautés concernant Hearthstone, World of Warcraft ou encore la licence Diablo après l’absorption de Vicarious Visions. En attendant cette BlizzConline 2021, on se donne rendez-vous sur Overwatch du 4 février au 25 février 2021 pour célébrer tous ensemble l’année du bœuf dans ce Nouvel An Lunaire. Pour rappel, le titre est toujours disponible sur PS4, Switch, Xbox One et PC.