Overwatch – La Féerie Hivernale revient pour son édition 2020

Winston, Soldat 76, Ange et toute l’équipe d’Overwatch nous reviennent après un événement d’Halloween des plus réussis afin de fêter Noël. Au programme : une nouvelle fournée de skins, tous plus inspirés les uns que les autres, des récompenses hebdomadaires et surtout un nouveau mode de jeu venu étoffer la sélection d’anciennes épreuves de saison.

Après donc la bataille de boules de neige, ou la très sympathique chasse au yéti qui vous propose d’incarner l’une des quatre Mei chasseuse de Winston, c’est désormais un mode dénommé congélimination qui fait son entrée dans le mode arcade. Le principe consistera en un affrontement par équipe sur une map restreinte par la taille, dans laquelle vous devrez geler vos adversaires grâce à un pouvoir similaire au tir secondaire du personnage de Mei.

Pour cette édition 2020 de son habituel event, Blizzard nous gratifie évidemment d’un tas de nouveaux cosmétiques sur le thème des fêtes de fin d’année, que ce soit Zenyatta en robot-jouet, Torbjörn en bûcheron ou Mei (encore elle) dans un ravissant déguisement de pingouin. Aussi, le retour des défis hebdomadaires vous permettra d’obtenir un Chacal version Grinch la première semaine, une Anna digne d’une mère Noël la deuxième semaine et enfin un costume de bonhomme de neige pour Roadhog les derniers jours. Le tout toujours accompagné des éternels avatars de profil et autocollants à remporter comme récompenses intermédiaires.

Rendez-vous donc sur les serveurs d’Overwatch du 15 décembre 2020 au 5 janvier 2021 pour participer à ce festif événement glacé qui saura réchauffer le cœur de fans de Blizzard. En attendant d’avoir des nouvelles d’un certain Overwatch 2 censé révolutionner la formule vieillissante du titre, Overwatch peine de plus en plus à garder sa croissance de nouveaux arrivants sur le jeu, tandis que les joueurs présents depuis les premiers jours quittent peu à peu les rangs de nos héros.