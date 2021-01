Overwatch – Un concours d’animation réservé aux étudiants

Outre ses évènements saisonniers habituels, Overwatch n’a pas fait énormément parlé de lui ces derniers mois. Qu’importe, la popularité du titre est telle que de nombreuses collaborations voient le jour avec toujours comme objectif d’étendre l’univers, étoffé de bandes dessinées, romans et autres courts métrages.

Parmi ces projets, un partenariat tout particulier à commencer l’année dernière entre Blizzard et plusieurs écoles d’animation et de cinéma situées en Europe. Annoncé juste après les Jeux Olympique d’été, les participants devront proposer tous les mois un court-métrage en rapport avec Overwatch sur le thème de la cuisine, la vie de tous les jours ou des vacances, vidéos qui passeront devant un jury constitué d’employé(e)s de Blizzard et d’autres acteurs du milieu vidéoludique.

C’est au total 25 000 € que pourront remporter les meilleurs, dans le but de financer leurs futurs projets personnels, à raison de plus de 1 000 € de gain par mois décerné par le Jury de Blizzard et 750 € offert par le choix des joueurs. Une finale permettra aux vainqueurs de disposer des licences d’Overwatch avec un chèque de 6 000 €, assurant ainsi d’une plus grande visibilité pour leurs œuvres tout en conservant une certaine liberté artistique.

Les participants (en équipe ou solo) pourront s’aider de nombreuses vidéos dans toutes les langues possibles, afin de glaner des conseils et informations complémentaires sur une nouvelle chaîne Youtube crée pour l’occasion. Vous pourrez aussi retrouver sur la chaîne, quelques vidéastes ou casteurs spécialisés sur Overwatch qui seront mis en avant dans le but de faire une piqure de rappel sur le lore et les personnages, comblant ainsi les lacunes scénaristiques des participants n’étant pas familier au titre.

Les gagnants de novembre ont déjà été sélectionnés et il s’agit de l’école française des Nouvelles Images, mais il est toujours possible de voter ici pour la sélection de décembre. N’hésitez pas à arpenter les différentes créations, en attendant de vraies vidéos par Blizzard qui nous donneraient des informations d’un certain Overwatch 2, qui se fait un peu trop discret depuis son annonce…