Blizzard nous donne rendez-vous pour son anniversaire à la BlizzConline

Créé le 8 février 1991, le studio californien Blizzard Entertainment fêtera ses trente ans lundi prochain. Pour célébrer l’événement, des packs anniversaire sont déjà disponibles sur la boutique officielle, allant de 19,99€ à 59,99€. Une somme plutôt conséquente, mais divers objets plus ou moins intéressants seront disponibles pour les principaux jeux du studio.

Dans cette liste d’items présents dans les différents packs, on remarque tout d’abord qu’il en existe pour plusieurs titres et disons-le tout de suite, si vous ne jouez pas à plusieurs de ces jeux, les packs ne vous seront pas d’une grande utilité. Cependant, ces derniers pourraient vous pousser à vous essayer à certains des titres gratuits du studio comme Hearthstone, Heroes of the Storm ou encore Starcraft II.

Inutile de bondir tout de suite sur les différents packs proposés puisque plusieurs des récompenses seront ajoutées dans le mois. Ainsi, le skin légendaire de Reinhardt ainsi que l’icône de joueur et le tag pour Overwatch arriveront au plus tard le 18 février, tout comme les objets de Diablo III qui seront mis à votre disposition avant le dernier jour du mois sur PC et Mac uniquement.

Les achats de packs sont limités à un seul par compte, mais il sera possible de passer à une version supérieure si vous le désirez. Toutefois, il faudra faire attention puisque ce passage à un pack supérieur ne débloquera pas des objets déjà en votre possession. Ce bémol se fera ressentir pour les joueurs qui possèdent déjà Tracer dans Heroes of the Storm puisque le pack ne vous permettra pas de la déverrouiller une seconde fois, ce qui réduit encore le nombre de récompenses disponibles pour célébrer ce trentième anniversaire.

Les objets les plus intéressants resteront les coffres pour Overwatch, les dix boosters pour Hearthstone ainsi que les trente jours de temps de jeu pour World of Warcraft. On notera également la présence d’un coupon de 15% de remise sur le Blizzard Gear Store, pouvant toutefois être soumis à différentes restrictions suivant les pays. Nous ne pouvons que vous conseiller d’essayer les différents titres du studio, pour la plupart très réussis et possédant, aujourd’hui encore, une fanbase très dynamique.

Et si vous êtes adepte de plusieurs de ces jeux, les packs resteront disponibles une bonne partie de l’année, jusqu’au 15 septembre 2021. Ces derniers sont davantage une solution pour Blizzard de garder les joueurs actifs et d’attirer de nouveaux joueurs en attendant la sortie de leurs prochains titres comme Overwatch 2 et Diablo IV, dont on espère recevoir de bonnes nouvelles lors de la BlizzConline 2021.

Cette année, la célèbre convention annuelle de Blizzard aura lieu en ligne et sera totalement gratuite. En effet, les années précédentes, il était possible de suivre uniquement les cérémonies d’ouverture et de clôture gratuitement. Mais en ce début d’année plus que particulier, pour cause de crise sanitaire mondiale, l’événement sera retransmis en ligne via le site officiel de la BlizzCon et les plateformes habituelles comme Twitch et YouTube.

Le petit plus apporté à cette convention sera la création de six chaînes dédiées aux différents jeux du studio. Ainsi, il vous sera permis de choisir quelle conférence regarder en direct et les rediffusions seront mises à disposition plus tard dans les archives vidéo de la BlizzConline. Le programme détaillé sera révélé dans les semaines à venir et nous ne manquerons pas de couvrir l’événement.

Pour rappel, la BlizzConline se déroulera dans la nuit du vendredi 19 février au samedi 20 février et mettra à l’honneur le travail de la communauté avec la diffusion de fan-arts, dessins et cosplays. Après le concours d’animation pour les étudiants de différentes écoles sur le thème d’Overwatch, Blizzard tient tout de même à remercier sa communauté et nous promet deux soirées de célébration qui nous aideront à patienter un peu en attendant leurs prochains titres.