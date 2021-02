Hearthstone – Un évènement pour fêter la nouvelle année

On ne présente plus Hearthstone, le célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard, qui a réussi au fil des années à se faire une place dans le monde du jeu vidéo. Et comme à son habitude, le studio nous propose un nouvel évènement inspiré du nouvel an chinois dès la semaine prochaine. En effet, l’auberge vous accueillera dès mardi pour célébrer l’année du bœuf autour de combats de cartes plus intenses que jamais.

Pour commencer, il sera possible de gagner jusqu’à 3 paquets de cartes L’Académie Scholomance ainsi que 6 paquets Folle journée à Sombrelune, dernière extension en date pour Hearthstone. Et pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de jouer une partie de Champs de bataille, cinq Duels et enfin cinq parties classées en mode Standard. Au vu de cette description, il n’est même pas nécessaire de gagner toutes ces parties, ce qui rend ces boosters bien plus faciles à obtenir.

Le mode Bras de fer a lui aussi droit à une nouvelle arrivée, à savoir le mode Bénédictions lunaires. Ce dernier, très apprécié des fans, vous permet de choisir une classe et un deck aléatoire, puis il vous faudra choisir l’un des signes du zodiaque chinois et ainsi avoir la bénédiction de l’animal en question pour gagner votre combat.

Bien entendu, de nouveaux modèles de héros seront également à votre disposition pour personnaliser vos classes préférées. Ceux-ci sont par ailleurs inspirés du roman chinois Les Trois Royaumes, une source d’inspiration partagée avec de nombreuses œuvres vidéoludiques comme la série des Dynasty Warriors, ainsi que des skins de champions pour Jarvan IV et Xin Zhao dans le célèbre MOBA de Riot : League of Legends.

Ces modèles de héros seront disponibles dans la boutique Blizzard du 9 au 19 février, il faudra alors être rapide pour les obtenir puisqu’ils disparaitront avant la fin de l’évènement. La Fête lunaire débutera dans Hearthstone le 9 février et s’achèvera le 23 février, deux semaines de fête dans l’auberge vous attendent à partir de mardi. Pour rappel, Hearthstone est toujours disponible sur PC et Mac ainsi que sur Android et iOS pour les versions mobiles.