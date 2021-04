Valorant – Des nouveautés et de nombreux changements à venir

Aujourd’hui nous fêtons les 10 mois de Valorant, le FPS compétitif de Riot venant concurrencer Overwatch et CS GO grâce à son accessibilité free-to-play qui se prépare à recevoir de nombreuses modifications dans les mois à venir. Après l’ajout d’un nouvel agent le mois dernier, le studio a déployé un nouveau patch venant corriger de nombreux bugs tout en modifiant également quelques agents déjà présents afin de faire évoluer la méta du titre.

Pour commencer, le patch 2.06 de Valorant apporte de nombreuses modifications pour les capacités de Viper et de Yoru. Désormais les nuages de toxines de Viper sont plus dangereux et obligent les adversaires à réfléchir avant de les traverser puisqu’ils verront leur bouclier réduit instantanément. Les changements apportés à Yoru permettent de rendre l’agent beaucoup plus mobiles et dangereux, forçant l’équipe adverse à rester en communication pour parer ses déplacements létaux.

Cependant l’ajout le plus important de ce patch réside dans l’option HRTF (head-related transfer function), permettant la spatialisation du son en 3D. Malheureusement pour le moment cette option n’est disponible que dans le mode Combat à Mort mais il se pourrait qu’il soit élargi à tous les modes dans les mois à venir. En effet, cette option apporte un véritable changement et, à l’image de Rainbow Six Siege, représente une variante indispensable aujourd’hui dans les FPS afin d’indiquer l’emplacement exact des ennemis dans la map.

“L’année 2021 devrait se dérouler ainsi : dès qu’un grand tournoi se termine, nous sortirons d’importantes séries de buffs et de nerfs, avant de ralentir à l’approche de l’événement suivant et nous focaliser sur la stabilité.” – John Goscicki, producteur des personnages.

Selon le producteur des personnages, l’équipe de développement derrière Valorant souhaite stopper les faibles modifications sur les agents et se concentrer sur des changements majeurs, qui permettront de faire évoluer la méta à chaque saison. Une stratégie qui risque de bouleverser les habitudes des joueurs présents depuis le début mais qui permettra au titre de se diversifier et de nous pousser à adapter nos tactiques.

Concernant la scène e-sport, la France dispose dès à présent de son premier circuit officiel avec l’Open Tour France. Une compétition organisée par Webedia et Mandatory, la structure de Zerator. Trois tournois seront proposés en attendant la grande finale le 20 novembre 2021 proposant un cashprize de 50 000€ à l’équipe qui sera alors considérée comme championne de France. Si vous souhaitez tenter votre chance avec votre équipe, les inscriptions commenceront ce mois-ci à cette adresse.

Optant pour un modèle économique en free-to-play, Valorant semble disposé à faire de l’ombre aux autres titres compétitifs en France. Depuis la sortie du jeu nous avons assisté à une importante migration des joueurs professionnels d’Overwatch vers le titre de Riot Games. Pourtant le jeu ne propose pour le moment que très peu de cartes et d’agent, rendant les parties assez vite répétitives pour les joueurs adoptant des sessions de jeu de plusieurs heures.

Et avec l’arrivée des nouveaux agents il se pourrait que Riot opte pour instaurer un hero-pool à l’avenir afin d’exclure certains agents au cours des parties. Une stratégie déjà présente dans les parties classées d’Overwatch ou avec la phase d’exclusion en début de game dans Rainbow Six Siege. De plus le dernier leak concernant la nouvelle map enflamme la communauté Valorant depuis mercredi, ainsi on attend avec impatience l’officialisation (ou non) de Foxtrot dans les prochaines semaines afin d’ajouter un peu de diversité face aux faible nombre de cartes jouables.

Malgré son exclusivité PC, Valorant semble avoir encore de beaux jours devant lui et les prochaines modifications apportées aux agents devraient renforcer la communauté, et ainsi écarter les joueurs au mauvais comportement. Pour notre part nous avons hâte de suivre le premier tournoi de l’Open Tour France avec la première finale programmée au 23 mai prochain, renforçant la place que tient la France dans l’e-sport.