Le coronavirus continue sa série d’élimination d’évènements eSport

La pandémie du coronavirus continue de s’étendre, atteignant le monde de l’eSport.

Alors que le coronavirus (Covid-19) continue d’infecter la population et plus particulièrement l’Europe depuis quelques semaines, le monde du sport électronique est fortement impacté. Et pour cause, de très nombreux événements eSportifs ont vu leurs formats modifiés, ont été reportés ou tout simplement annulés.

Cela a commencé à la fin du mois de janvier, le 25. Le premier gros événement à être suspendu est la LPL, la League of Legends Pro League (Division 1 de LoL en Chine). Quelques jours plus tard, l’Overwatch League a décidé d’annuler tous les matchs devant être joués en Chine.

Mais ce n’est que le début, car à partir de février, certaines solutions ont été trouvées, surtout concernant les compétitions ayant lieu en Chine. En effet, à la fin du mois, Riot Games a annoncé la reprise de la compétition en LPL qui se déroulera en ligne pour des raisons de sécurité. Pour ce qui est de l’Overwatch League, la situation semble plus compliquée, car après avoir délocalisé tous les homestands devant avoir lieu en Chine pour les jouer à Séoul en Corée du Sud, il se trouve que tous les matchs en Corée du Sud ont dû être annulés suite à l’arrivée du virus dans le pays.

Et il n’y a pas qu’en Asie que la situation se détériore, car en Europe et en Amérique du Nord, plusieurs compétitions eSport ont été touchées par l’épidémie comme les IEM Katowice de CS:GO qui ont dû interdire l’accès au public ou bien même le Capcom Pro Tour qui a dû supprimer trois dates (une en Belgique et deux aux États-Unis).

Et le mois de mars n’a pas été plus clément. Alors que sur LoL la Chine reprend la compétition en ligne, la Corée voit la LCK suspendue une semaine avant et quatre jours plus tard, c’est le championnat Européen, le LEC, qui est également touché et qui se voit forcé de délocaliser ses phases finales de Budapest à Berlin. Moins d’une semaine plus tard, c’est le tournoi international de mi-saison, le Mid-Season Invitational, qui est repoussé et les Rift Rivals sont quant à eux annulés. Plus tard dans la semaine, Riot Games annonce que le LEC et les LCS vont se dérouler sans public avant d’annoncer leur suspension via Twitter :

Revenons maintenant un peu plus tôt, au début du mois de mars, où d’autres grosses annonces eSport ont été faites, comme l’annulation du Rocket League Season 9 World Championship. Le lendemain, c’est au tour d’EA de prendre une lourde décision et d’annuler certaines compétitions très attendues par la communauté comme la première édition des Apex Legends Global Series ou bien les FIFA Global Series avant de faire de même sur tous ses jeux.

Hearthstone n’est pas épargné non plus, même si Blizzard s’en tire mieux qu’avec l’Overwatch League en réussissant à faire passer les Heartshone Masters de Los Angeles en tournoi online. En parlant de l’Overwatch League justement, Blizzard s’est vu dans l’obligation de revoir tout le planning de la compétition et des événements qui y sont liés comme les All-Stars.

Pour la scène CS:GO, les play-offs du mois d’avril qui devaient se dérouler à Stockholm ont été tout simplement annulés durant la première semaine du mois de mars et une annonce a été faite la semaine suivante concernant la saison 11 de l’ESL Pro League qui se déroulera désormais en ligne. Restons dans les FPS avec la Call of Duty League qui a elle aussi été annoncée entièrement en ligne.

D’autres événements ont été quant eux repoussés, c’est le cas notamment de la NBA2k League ou de l’ESL One de Los Angeles de Dota 2. Pour ce qui est des événements français, ils ne sont pas en reste non plus. En effet, la Dreamhack Tours, une des plus grandes LAN de France, a été annulée et la LFL a vu l’organisation de ses phases finales modifiée, car celles-ci se joueront online.

Pour résumer, on peut dire que l’épidémie de coronavirus impacte aussi bien le domaine de l’eSport que le reste du monde. Ceci dit, malgré le fait que la majorité des événements sont à l’heure actuelle soit suspendus, soit annulés, certains organisateurs réussissent à trouver des solutions pour que les compétitions gardent leur bon déroulement comme Riot l’a réussi avec la LPL, qui a repris au début du mois ou le LEC et les LCS qui reprennent ce week-end.