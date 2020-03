Le meilleur de la semaine – Mario Day, Silent Hill, Coronavirus and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 9 au dimanche 15 mars 2020.

Une actualité de la semaine largement dominée par les conséquences de la pandémie de COVID-19, de manière très générale, mais aussi dans le jeu vidéo. Ainsi, après les annulations du salon de Taipei et de la GDC, c’est l’E3 2020 qui doit renoncer à sa tenue. Cependant, les éditeurs et développeurs s’organisent, et il serait bien possible qu’un E3 2020 online se mette doucement en place.

L’info est tombée un peu de nulle part, mais nous a mis plutôt en joie – et dans le contexte actuel, chaque bonne nouvelle est accueillie précieusement ! CD Projekt a donc évoqué ses projets pour un avenir à court terme, et a déclaré très officiellement que le titre qu’ils mettront en route une fois Cyberpunk 2077 lancé ne sera autre qu’un prochain jeu The Witcher ! Toujours du côté des retours, une grosse nouvelle, à lire néanmoins au conditionnel : on se dirigerait bien vers un nouveau jeu Silent Hill.

Une rumeur qui fait date, mais qui arrive cette semaine avec un petit complément d’information qui fait l’événement : Sony serait partie prenante de ce soft reboot, avec certains membres de l’équipe originale. Mais ce n’est pas tout, puisque Sony envisagerait également un autre titre dans l’univers de Silent Hill, qu’il voudrait confier à Hideo Kojima !

Enfin, dans l’actu cette semaine, on accueille du sang frais dans l’équipe, avec entre autres l’ami Pingleton, qui fête à sa manière le Mario Day, célébré le 10 mars pour la proximité (en anglais) de la graphie de cette date (MAR10) avec le nom du plombier de chez Nintendo. Ainsi, il s’agit ici d’un petit jeu fan made qui transforme le platformer en FPS.

Les tests de la semaine

Pas moins de six tests ont été réalisés cette semaine, avec d’abord celui de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, basé sur la série de Netflix, elle-même préquelle du film culte de Jim Henson. Un tactical façon Final Fantasy Tactics à la réalisation moyenne, qu’on réservera aux inconditionnels de la licence. Puis, nous avons joué à Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, spin off de la série principale de jeux Pokémon, mais surtout remake d’un jeu sorti sur Nintendo DS en 2006. Une aventure mignonne et sympathique, qui pêche un peu par sa répétitivité, mais saura néanmoins convaincre les fans des monstres de poches.

Gros morceau de la semaine niveau tests : nous avons eu la chance d’essayer Resident Evil 3 Remake. Après le succès à la fois critique et public de RE2 Remake, le niveau d’attente est très, très élevé. Mais soyons rassurés, il semblerait que le jeu sera en mesure de ne pas nous décevoir, avec une réalisation à nouveau à couper le souffle, un vrai respect de l’œuvre originale et une utilisation habile du Nemesis. Sans compter le bonus de ce remake, le jeu multi asymétrique Resident Evil Résistance.

Deux autres portages – certes moins ambitieux ! – nous ont également occupés cette semaine. D’abord l’arrivée sur Switch de Devil May Cry 3 avec une adaptation qui fait le travail, mais sans réel éclat, ajoutant toutefois au titre un mode multijoueur bienvenu. L’autre portage, c’est Bayonetta dans sa version anniversaire. Après Vanquish, autre moitié de la compilation PlatinumGames, nous avons pu constater la tenue dans le temps des mécaniques de jeu du beat’em all. Certes, graphiquement, la sorcière accuse son âge, mais pas suffisamment pour que l’on boude notre plaisir !

Enfin, le dernier test de la semaine est une preview, celle de Those Who Remain. Prochain jeu du studio Camel 101 (Syndrome). Expérience horrifique s’inspirant de nombreuses œuvres dans différents domaines, de la littérature (Stephen King) au jeu vidéo (Silent Hill ou Alan Wake) en passant par le cinéma ou la télévision (Twin Peaks), le titre ne nous a pas totalement convaincus. Cependant, au-delà de la démo que nous avons essayée, sa version complète nous réservera peut-être une bonne surprise ? Réponse dans deux mois…

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Pour sa série des “5 jeux… “, Lunyan s’est penché cette semaine sur les jeux crades, vulgaires, et/ou politiquement incorrects. Si vous trouviez que shooter des pigeons dans GTAV était un peu limite-limite, venez donc découvrir le nounours sadique de Naughty Bear ou l’écureuil alcoolique et obsédé sexuel de Conker’s Bad Fur Day…

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

La semaine prochaine devait être celle de la sortie d’Animal Crossing: New Horizon, prévue pour le 20 mars. Malheureusement, les mesures de restrictions visant à limiter la propagation du coronavirus risquent de laisser nombre d’entre nous sur le bas-côté. DOOM Eternal, qui avait été reporté, est également prévu pour ce même 20 mars.

Et c’est tout pour ce Récap de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !