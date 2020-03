Super Mario Bros. en FPS ? Un fan l’a fait à l’occasion du Mario Day

Non, vous ne rêvez pas. Sean Noonan a recréé le premier niveau de Super Mario Bros. sous la forme d’un FPS grâce à l’Unreal Engine 4.

Un fan certes, mais certainement pas un étranger de la création vidéoludique. Sean Noonan est en effet lead level designer sur le prochain Gears Tactics au sein du studio Splash Damage. Avant cela, notre homme a travaillé sur de nombreux projets AAA tels que Far Cry, Star Citizen ou encore Watch Dogs. Quelqu’un du métier, donc.

Ce mardi 10 mars, jour qui marque le Mario Day (s’écrivant également MAR10 pour March 10th et se rapprochant de MARio), Sean Noonan nous a gratifiés d’un post sur son compte Twitter dévoilant la sortie du premier niveau de Super Mario Bros. en FPS appelé The Super 1-1 Challenge et réalisé avec l’Unreal Engine 4. Plus qu’un FPS, on est face ici à un time attack shooter où l’objectif est de terminer le jeu le plus rapidement possible.

C’est à travers les yeux du plombier moustachu que les joueurs arpentent ce niveau certes court mais bien complet. Complet, car tout ce qui caractérise un niveau de Super Mario Bros. est présent. Tout l’aspect plateforme est conservé avec son lot d’obstacles à franchir, de pièces à récolter et même de passages secrets à découvrir. Ce niveau ne sera pas vide d’ennemis puisque les traditionnels Goombas sont présents. À l’instar de n’importe quel jeu Mario, il est possible de leur sauter dessus pour les éliminer. Mais il ne faut pas oublier que l’on est face à un First Person Shooter. Et comme l’on contrôle Mario et non le Masterchief, on est armé d’un pistolet à ventouses. D’ailleurs, ce dernier peut servir à détruire des briques et dévoiler des secrets, enrichissant l’expérience de jeu.

Concernant l’habillage, on peut dire que ce niveau est fort bien vêtu. Il arbore des graphismes ronds et chatoyants dans la pure veine Nintendo. Auxquels s’ajoutent des effets sonores bien connus des joueurs comme les petits cris de Mario à chaque saut. Enfin, ce seront les thèmes musicaux célèbres de la franchise réadaptés pour l’occasion qui sautillent dans les oreilles au même rythme que le plombier. En clair, ce The Super 1-1 Challenge a toutes les qualités d’une véritable production Nintendo. Ce dernier garde ce qui a fait le succès des jeux précédents, son univers si particulier et reconnaissable, et y a apporté un nouveau regard sur le gameplay pour arriver à un résultat des plus fun.

To celebrate #MAR10Day I have released "The Super 1-1 Challenge". It's a first person take on World 1-1 from Super Mario Bros. built in Unreal Engine 4. Hope you enjoy! Grab it from Itch: https://t.co/kRxDQZcmIR#gamedev #ue4 #mar10pic.twitter.com/gO6Xfk8dEl — It'sa me, Sean Noonan (@SeanNoonan) March 10, 2020

Rien ne semble indiquer une suite au projet de Sean Noonan. Quand bien même, il prouve qu’il est possible d’inventer de nouvelles manières de s’amuser en compagnie de cette icône du jeu vidéo. On peut se demander quelle sera la réaction de Nintendo, surtout que la firme nippone est bien connue pour défendre farouchement ses propriétés intellectuelles. En tous cas, pour ceux qui désirent tester ce Super Mario Bros. à la sauce FPS, il est toujours disponible contre une participation financière au choix sur itch.io.