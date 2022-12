Overwatch 2 – Que nous réserve la saison 2 ?

Même si la première saison de la nouvelle itération de la licence Overwatch aura pu faire débat, le temps file à tout vitesse et la saison 2 pointera très bientôt le bout de son nez. En effet, c’est le 6 décembre que les hostilités seront lancées avec en grande vedette le tout nouveau héros tank dont nous vous avions déjà parlé : Ramattra.

Outre ce nouveau personnage, nous ne savions pas encore ce que comporterait cette seconde saison qui aura la lourde tâche de rendre sa splendeur au titre et de faire oublier les quelques décisions discutables prises par le passé. Le rideau se lève, et nous savons dorénavant à quoi nous attendre quand nous lancerons le titre mardi. Prêts pour un petit tour d’horizon de ce que nous proposera la nouvelle saison d’Overwatch 2 ?

Un héros et une carte

Vous n’êtes pas sans le savoir, Ramattra rejoindra le roster dès le lancement de la nouvelle saison. Disponible au rang 55 du pass gratuit et instantanément pour ceux qui craqueraient pour le pass premium, ce dernier a récemment révélé ses capacités. Champ de ralentissement, forme Némésis, ultimate qui traque les ennemis dans une certaine zone, tous ces détails sont disponibles dans la vidéo de gameplay dévoilée plus tôt par Blizzard.

Vient ensuite Shambali, la toute nouvelle map prenant place dans un monastère, ancienne demeure de Ramattra et Zenyatta. En temps que carte d’escorte, vous devrez prendre le contrôle et accompagner un convoi pour espérer décrocher la victoire entre les murs protecteurs de ce refuge omniac. Le design rappellera inévitablement une map bien connue et appréciée des joueurs : Népal.

Nouveau battle-pass et équilibrage

Bien sûr, qui dit nouvelle saison dit forcément nouveau battle-pass et si le thème du précédent était plutôt tourné vers le futur et le cyberpunk, c’est ici vers le passé et la mythologie grecque qu’Overwatch 2 se tourne. Outre le tout nouveau skin mythique Zeus de la Junker Queen, des skins Hadès pour Pharah et Posédion pour Ramattra, ainsi que les habituels voicelines, charmes d’armes et emotes seront au rendez-vous.

D’autres skins seront évidemment disponibles via la boutique en jeu, comme le Chopper Cyclope ou la Fatale Méduse, ainsi que de nouveaux Twitch Drops liés à Ramattra. Mais à part ces ajouts, la saison 2 sera également l’occasion pour quelques personnages de recevoir un équilibrage. Dans les personnages concernés, nous retrouvons Doomfist, Sojourn, Ana, Bastion, Junker Queen, Kiriko, Ange et Symmetra. Reste à voir quelle forme prendront leurs changements respectifs.

Festivals saisonniers et mode de jeu temporaire

Nous arrivons tout doucement à la fin de l’année et les joueurs coutumiers d’Overwatch savent très bien que la Féerie Hivernale ainsi que le nouvel an chinois répondront présents durant la saison 2. Cependant, rien n’a encore été dévoilé à leur sujet, même si on peut s’attendre au retour des modes classiques avec, on l’espère, quelques ajouts. Rajoutons que, comme annoncé par Blizzard, un skin sera obtenable gratuitement durant ces événements.

En janvier, un tout nouveau mode de jeu temporaire et relié au thème de la saison fera son apparition : Battle for Olympus. Les détails sont encore un peu flous, mais il devrait être un mode se déroulant sur la map Illios dans lequel les héros posséderont des pouvoirs divins et devront faire face à des ennemis voulant s’en prendre aux dieux de l’Olympe. Les skins de Chopper et Fatale seraient-ils liés à ce mode de jeu ?

Voilà ce qui composera la saison 2 d’Overwatch 2, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le contenu semble être au rendez-vous. En espérant que Blizzard ait appris des défauts de sa première saison pour proposer des tarifs plus corrects et de meilleures façons d’obtenir des crédits dans son titre, même si rien n’a été déclaré à ce sujet.

La nouvelle saison d’Overwatch 2 débarquera dès le mardi 6 décembre et s’étalera jusqu’en février, de quoi occuper une bonne partie de votre temps entre deux repas de famille et le démontage du sapin.