Overwatch 2 – En dépit des déboires, le jeu est un succès

Nous avions parlé la semaine dernière des bugs à foison que subissait Overwatch 2, et notamment des problèmes majeurs de connexion et de disparition de contenus sur le profil des joueurs. Fort heureusement, la plupart des problèmes appartiennent aujourd’hui au passé, et le studio fait le point sur la situation du jeu et les changements à venir pour la deuxième saison.

Des chiffres rassurants qui font oublier un départ difficile

En dépit de son lancement laborieux et du pari incertain de changer radicalement le modèle économique du jeu, le dernier-né du studio californien revendique finalement un succès impressionnant : en effet, d’après les développeurs, 25 millions de joueurs se sont affrontés sur leur jeu depuis sa sortie, le 4 octobre, soit le triple de ce que faisait Overwatch en 2016. Naturellement, l’accès gratuit au jeu permet un afflux de nouveaux joueurs, mais le flou entretenu par le studio jusqu’au dernier moment sur Overwatch 2 et l’arrivée d’un Battle Pass ainsi que d’une boutique d’objets à collectionner payants laissait craindre le pire en termes de réception.

Blizzard se félicite de l’équilibrage du jeu pour la saison en cours

Conforté par les nombres et en dépit des outrages, Blizzard en profite pour annoncer que le prochain patch de rééquilibrage sera déployé en décembre avec le lancement de la seconde saison du Battle Pass. Le studio californien dresse en effet un bilan flatteur de l’équilibrage du jeu pour la saison en cours. On apprend ainsi que tous les héros du jeu ont un ratio de victoires situé entre 45% et 55%, ce qui signifie qu’aucun personnage n’est fondamentalement mal équilibré et trop, ou trop peu, puissant par rapport aux autres.

Certains joueurs ont affirmé que D.VA était trop oppressante avec certains changements qu’elle a reçus depuis la bêta ouverte du jeu, notamment une revalorisation de sa matrice de défense et de ses missiles, mais Blizzard avance que c’est très relatif puisque Reinhardt, Sigma et Zarya sont les Tanks avec le ratio de victoires le plus élevé (53%). Le studio se satisfait également des performances de la Reine des Junkers qui a subi un nerf de sa capacité Cri de Commandement depuis la bêta. En revanche, les performances de Doomfist, un ancien DPS d’Overwatch qui a basculé dans la catégorie Tank pour le second opus, sont suivies attentivement par les développeurs pour d’éventuels changements dans la saison 2.

Au rang des DPS, Sombra, Symmetra, Torbjorn et Genji sont les personnages les plus susceptibles de recevoir des changements lors du rééquilibrage de décembre. Bien qu’ils ne soient pas trop puissants, le studio assure garder un œil sur eux dans la mesure où ils ont vu leur ratio de victoires augmenter légèrement d’un jeu à l’autre.

Quant à la nouvelle venue parmi les personnages de soutien, Kiriko, elle aurait immédiatement séduit les joueurs en devenant le personnage choisi à 75% par les joueurs jouant dans cette catégorie dans la semaine de sortie du jeu. Au fur et à mesure que les joueurs ont commencé à maîtriser son gameplay et ses mécaniques, son ratio de victoires est passé de 48% à 52% en moyenne.

À quoi s’attendre pour la saison 2 du Battle Pass ?

Concernant les cartes du jeu, le studio révèle qu’il y aura un système de rotation à chaque saison. Ainsi, des cartes seront ajoutées quand d’autres seront retirées. Parmi celles qui feront leur entrée pour la seconde saison figurera notamment Rialto, une carte du premier jeu qui n’est pas présente actuellement, Blizzard devant ajuster les anciennes cartes au nouveau 5v5 en ajoutant par exemple davantage de couvertures pour les joueurs afin de compenser l’absence de second Tank. En revanche, toutes les cartes resteront disponibles pour les parties personnalisées ou en arcade. Elles seront simplement retirées alternativement des files d’attente pour les parties compétitives et les parties rapides.

Un nouveau héros accompagnera la seconde saison du Battle Pass, Blizzard a déjà révélé qu’il s’agira d’un nouveau héros Tank. Cependant, les joueurs qui possèdent le premier Overwatch devront le débloquer en montant de niveau au sein du Battle Pass contrairement à Kiriko qui était automatiquement débloquée pour ces joueurs. Pour rappel, Kiriko était débloquée au niveau 55 du Battle Pass de la première saison. On espère tout de même que Blizzard va rendre les futurs héros plus accessibles en les plaçant à des niveaux plus bas.

Enfin, Blizzard revient en fin de blog sur les défaillances de placement de rang en compétitif par les algorithmes du jeu, qui ont envoyé de nombreux joueurs vers des rangs très en-deçà de leur rang réel. Le bug a été résolu depuis la sortie et les joueurs vont recevoir un boost d’expérience pour les aider à retrouver rapidement leur véritable rang. Les joueurs qui n’ont pas encore fait leurs placements ne seront pas confrontés à ce bug.

Pour rappel, la saison 1 d’Overwatch 2 doit s’achever le 6 décembre 2022. D’ici là, l’événement Halloween est supposé commencer très prochainement, le 25 octobre, et sera l’occasion pour les joueurs d’expérimenter une nouvelle ambiance dans le jeu.