Overwatch 2 – Blizzard s’excuse et offre des cosmétiques

Dire qu’Overwatch 2 a eu un lancement compliqué serait un doux euphémisme tant les problèmes de connexion, les glitchs découverts, la perte de contenu débloqué sur les profils et la mise en place du modèle économique free-to-play ont fait grincer des dents. Il est même certain que vous puissiez encore entendre ces grincements non loin de vous au moment où cet article est rédigé. On les entend.

La grogne est telle que le jeu subit une notation très sévère de la part des joueurs sur le site Metacritic où sa note accordée par les joueurs est de 1.5, en contraste avec celle de 80 accordée par les tests. Même s’il est toujours délicat de faire la part entre mécontentement légitime et review bombing il est indéniable que de nombreux problèmes ont ruiné l’expérience des joueurs au cours de la semaine passée.

Blizzard, le studio fondateur et propriétaire de la franchise, a toutefois maintenu une communication très régulière sur l’état des serveurs via son compte twitter et le forum officiel du jeu. Le directeur du studio quant à lui exprimait sur son compte personnel que des attaques malveillantes contre les serveurs du développeur ont joué une part importante dans l’expérience de jeu mouvementée. Cette fois-ci le studio californien a tenu à faire un petit bilan de la semaine passée tout en annonçant deux objets à collection gratuits pour s’excuser des complications du lancement du jeu :

« Lancer Overwatch 2 en tant que service en ligne est venu avec sa part d’opportunités fantastiques mais aussi de challenges, certains anticipés et d’autres inattendus. Nous sommes parvenus à stabiliser le jeu dans son ensemble et avons réalisés des avancées pour résoudre les problèmes que vous rencontrez, ou au moins réduire leur fréquence »

Au-delà de cette amende honorable, les développeurs annoncent également des cosmétiques gratuits pour tous les joueurs ainsi qu’un boost d’XP sur plusieurs weekends :

« Nous nous excusons pour tous les problèmes que les joueurs ont pu rencontrer lors du lancement du jeu. Pour aider à compenser le temps perdu, nous sommes en train de préparer plusieurs week-ends Double Match XP dont les dates seront prochainement annoncées. Nous allons également donner à tous les joueurs qui se connectent entre le 25 octobre et la fin de la Saison 1 un nouveau skin légendaire Capitaine Maudit skin pour Faucheur et un charme d’arme Pack de Soins. Ces objets à collectionner deviendront vôtres à partir de votre première connexion durant cette période. «

Pour rappel la Saison 1 doit s’achever le 6 décembre 2022. Attention cependant car il est à prévoir que ce skin, gratuit durant cette période, puisse devenir payant par la suite. Quoi qu’il en soit, c’est donc bel et bien l’édition 2022 de l’évènement Halloween bien connu des joueurs qui vient de montrer pour la première fois le bout de son nez et qui débutera le 25 octobre.