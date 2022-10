Overwatch 2 – La série noire des bugs se poursuit

La sortie du second opus de la franchise de FPS compétitif signé Blizzard, Overwatch 2, ne va décidément pas sans accrocs et une semaine plus tard la série noire continue. Après les nombreux problèmes de connexion qui ont émaillé la semaine de sa sortie, que le développeur a officiellement imputé à des attaques ddos contre ses serveurs, le jeu souffre également de bugs impactant l’expérience des joueurs et rendant l’aspect compétitif galvaudé.

En effet, des utilisateurs du réseau social Reddit ont partagé des vidéos de bugs affectant les personnages de Bastion et Torbjorn. Dans le cas de Bastion, un glitch permet de spammer les tirs de sa capacité ultime la rendant terriblement plus puissante qu’elle ne devrait l’être. Quant à Torbjorn, un autre glitch permet au joueur de doubler la durée de sa capacité de buff.

En conséquence, une opération de maintenance urgente a été effectuée ce lundi 10 octobre, et il a été décidé de bloquer totalement l’accès à Bastion, tandis que les joueurs ne peuvent jouer avec Torbjorn qu’en dehors de toute partie compétitive. La durée de retrait de ces personnages n’a pas été évoquée, même s’il est peu probable qu’elle s’étende dans le temps, Blizzard étant en effet attendu au tournant quant aux performances de son jeu.

Cependant, farce du destin, ironie du sort ou malédiction éternelle que doit subir Overwatch 2, cette manipulation a semble-t-il généré un autre bug bloquant l’accès à de nombreux héros pour certains joueurs, en plus des deux personnages incriminés. Une situation que Blizzard a confirmé et imputé à un problème au niveau du serveur qui suit et calcule la progression des joueurs.

Overwatch ,2 sorti le 4 octobre 2022, est l’une des sorties majeures de cette fin d’année. Le jeu doit en effet prendre le flambeau du mythique FPS de Blizzard sorti en 2016, et donner un second souffle à la franchise en lui faisant prendre le virage du non acclamé free-to-play.