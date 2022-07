Overwatch 2 – Du vieux avec un peu de neuf

Alors que tous les joueurs d’Overwatch attendent le deuxième opus comme le messie capable de sauver un jeu en sérieuse perte de vitesse, la bêta fermée bat son plein. Cette dernière accueille en son sein plusieurs maps, dont certaines issues du premier titre, ainsi que deux nouveaux héros qui rejoindront Overwatch 2 à sa sortie le 4 Octobre prochain. Après avoir passé plusieurs centaines d’heures sur la première mouture et plus d’une dizaine sur la bêta de la seconde, est-ce que la nouveauté est au rendez-vous ?

Des héros aux idées éloignées

La bêta lancée ce 28 Juin 2022 fût l’occasion de pouvoir expérimenter deux des nouveaux héros qui viendront grossir le roster déjà bien fourni du jeu : Sojourn et la Junker Queen. La première est un DPS disposant d’un kit et d’une arme rappelant drôlement Soldat 76 tandis que la seconde est un Tank disposant d’une survivabilité accrue grâce à ses dégâts de saignement qui la soignent. Sojourn se veut nerveuse et offensive, alors que la Junker Queen demandera évidemment plus de réflexion dans son gameplay.

Pour tester ces deux héros, après un passage dans le champ de tir, quoi de mieux que de lancer quelques parties, histoire de voir comment elles se jouent sur le terrain ? Comme prévu, Sojourn est dévastatrice à courte et moyenne portée, mais perd en efficacité dès que l’on s’éloigne un peu trop de notre cible. En infligeant des dégâts, elle charge un tir surpuissant lui permettant de mettre à mal ses adversaires. Sa capacité ultime lui confère des munitions illimitées pour son tir chargé pendant quelques secondes.

La Junker Queen, elle, serait plutôt du genre à attendre le bon moment en infligeant des dégâts de saignement à distance grâce à son lancer de couteau. Elle peut même, pourquoi pas, ramener sa victime à elle en rappelant son arme blanche afin d’essayer de se débarrasser d’un heal, par exemple. Son coup de hache est plutôt lent et son ultime, bien qu’utile pour trancher dans les lignes ennemies, la rend particulièrement exposée aux attaques adverses.

De nouvelles maps et un nouveau mode de jeu

Sans rentrer trop dans les détails, les nouvelles maps que propose cette bêta fermée restent dans la pure lignée de ce qui avait été fait sur le premier jeu. Les environnements sont colorés, et on prendra un malin plaisir à déambuler dans les rues de Rio ou les allées enneigées de Toronto. Tout y est particulièrement soigné et les cartes fourmillent de détails qu’on prendra plaisir à dénicher (ne faites pas ça pendant vos parties, vous allez vous faire des ennemis).

Ce qui intéresse réellement dans ces nouvelles cartes, ce sont celles proposant le nouveau mode de jeu : Push. Ce dernier oppose les deux équipes dans la prise de contrôle d’un robot qui devra pousser un objectif le plus loin possible. Celle des deux équipes qui aura emmené son objectif le plus loin à l’aide de son compagnon mécanique remportera la victoire.

Un mode de jeu intéressant, mais très similaire à une escorte classique, à ceci prêt qu’il se joue en une seule manche. Ce qui fait le sel de ce mode, c’est le fait d’essayer de garder le contrôle du robot tout en résistant aux assauts de l’équipe adverse.

Overwatch 2… Ou Overwatch 1.5 ?

Les nouveautés apportées sont intéressantes, donnent envie, mais plus on joue à cette bêta d’Overwatch 2, plus la désagréable impression de jouer à une version boostée du premier jeu nous saute à la gorge. Même si tous les personnages ont un nouveau skin et des compétences retravaillées, si le PvE est censé arriver en 2023, si on passe du 6v6 au 5v5 et s’il y a de nouveaux héros et de nouvelles maps, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce qui justifie vraiment qu’on appose le numéro 2 à ce nouveau jeu qui n’en a pas l’air.

Les feelings sont les mêmes, le gameplay est toujours aussi nerveux, mais le titre aurait certainement gagné en clarté à garder son titre de base et à imposer une grosse mise à jour faisant passer le jeu en free-to-play par la même occasion. Rien de ce qui a été ajouté pour le moment ne justifie qu’on le classe comme une suite. Il faudrait plutôt le voir comme un gros add-on.

On gardera quand même nos réserves entre cette bêta et le Overwatch 2 final, ce dernier proposant plus de contenu ainsi qu’un battle-pass et une boutique in-game qu’il nous est impossible de juger actuellement. Ce qui est sûr c’est que, pour le moment, on a l’impression de manger une soupe que l’on connaît bien à laquelle on a ajouté quelques épices, mais pas assez pour que le goût change radicalement.

Le jeu final, qui sortira le 4 Octobre 2022, est attendu au tournant. Même si les quelques éléments que nous offre la bêta ne font pas naître beaucoup de craintes, ils nous incitent quand même à la réserve quant à nos espoirs pour le titre. Overwatch 2 promet beaucoup, peut-être beaucoup trop. Rendez-vous à la sortie pour donner un avis définitif sur le hero-shooter de Blizzard, en espérant qu’il ne se prenne pas les pieds dans le tapis.