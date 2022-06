Overwatch 2 – Tout ce qu’il faut savoir à la suite du show Xbox

Lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, deux jeux d’Activision-Blizzard ont daigné faire le déplacement : Diablo IV et Overwatch 2. Annoncé depuis la Blizzcon 2019, ce dernier s’était montré particulièrement avare en informations depuis, laissant planer le doute quant à la bonne tenue du projet. La présentation de Microsoft aura été l’occasion de donner des nouvelles, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières sont plutôt bonnes.

Overwatch 2 passe au format free-to-play

Alors que le modèle économique du premier opus reposait essentiellement sur l’achat du jeu (et celui des loot box), la surprise fut de taille lorsque le trailer diffusé hier révélait qu’Overwatch 2, en plus d’arriver en early access le 4 Octobre 2022, verra son mode PvP totalement free-to-play.

Des questions peuvent alors se poser quant à la façon dont Activision-Blizzard aura décidé de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Ce dernier avait été annoncé comme disposant d’une campagne PvE, mais il n’est fait mention de la gratuité seulement pour le mode PvP. Nous avons donc déjà un élément de réponse : le mode histoire d’Overwatch 2 sera très certainement payant. Il reste à savoir si les missions seront à acheter au fil du temps, comme du contenu saisonnier, ou si le mode histoire fera l’objet d’une grosse extension pour le titre.

Ensuite, nous pouvons miser aisément sur un système en vogue et facile à mettre en place sur les free-to-play : le battle pass. Si vous jouez à un jeu que vous n’avez pas eu besoin de payer, il y a de fortes chances que celui-ci comporte un pass permettant de débloquer moult cosmétiques, emotes, titres et autres joyeusetés. De plus, des éléments aperçus dans le trailer laissent à penser que des skins d’armes ainsi que des charmes accrochés à ces dernières seront disponibles en jeu en plus des traditionnelles apparences de personnages.

Il est à noter que les possesseurs d’Overwatch premier du nom (date limite le 23 Juin) recevront automatiquement un pack fondateur contenant un skin pour Sombra et Doomfist, une icône de joueur spéciale et d’autres bonus encore non annoncés.

Deux nouveaux héros pour deux nouvelles façons de jouer

Lorsque l’on parle d’Overwatch, on parle forcément de ses héros : Soldat 76, D.VA, Chacal, Tracer et autres. Overwatch 2 ne déroge pas à la règle et, après avoir déjà annoncé Sojourn lors de précédentes présentations, le trailer diffusé aura été l’occasion de découvrir rapidement deux nouveaux personnages, dont un qui reste encore bien mystérieux.

Nous avons tout d’abord la Junker Queen, reine de JunkerTown. Cette dernière arbore un look à la Mad Max et se bat à l’aide d’un fusil et d’une hache. Elle endossera le rôle de tank et aura donc pour mission de protéger ses alliés des frappes ennemies d’une manière ou d’une autre. Le deuxième personnage, lui, ne nous laisse pour indice que la présence furtive d’un renard spectral. À en juger par les personnages qui passent après lui, ce dernier aura la capacité d’octroyer un boost de vitesses à ses alliés. La communauté surnomme déjà ce personnage “Fox Girl”, mais aucune autre information n’est disponible à son sujet.

En plus des nouveaux héros, les personnages déjà existants recevront tous un redesign parfois bienvenu. Nous avons pu découvrir durant la bande-annonce diffusé le nouveau design de certains d’entre eux.

Une prochaine présentation d’Overwatch 2 plus approfondie à venir

La présentation au Xbox & Bethesda Games Showcase, bien que courte, n’était qu’une petite introduction. En effet, un nouvel événement est prévu ce Jeudi 16 Juin 2022 afin d’entrer plus en profondeur dans l’univers d’Overwatch 2 et d’en apprendre un peu plus sur les nouveautés. On attend surtout d’en apprendre plus sur le système économique du jeu, sur le kit de compétences de la Junker Queen ainsi que sur le mode PvE sur lequel le studio ne communique plus depuis trop longtemps déjà. De plus, nous devrions avoir le droit à un court-métrage centré sur la reine de Junker Town, dont la première minute est disponible sur la chaîne YouTube Overwatch.

Avec le départ de Jeff Kaplan du projet, de nombreuses questions restaient en suspens, dont certaines ont trouvé réponse au fil du temps. Reste encore à savoir si la vision du monsieur pour la base du projet aura été conservée ou si le fruit de son imagination aura été passé à la moulinette, sacrifiée sur l’autel du free-to-play.