La position de Netflix Gaming suite au rachat d’Activision Blizzard par Xbox

Personne n’a pu passer à côté de ce rachat historique. Près de 70 milliards ont été déboursés par Xbox pour acquérir le groupe Activision Blizzard. Une transaction record dans l’industrie du jeu vidéo, dont on ne mesure pas encore toutes les répercussions. Et en attendant les réactions des fameux GAFA (Google, Apple, Facebook maintenant Meta et Amazon), c’est à la réponse de Greg Peters, le directeur des opérations pour Netflix, que l’on va s’intéresser ainsi qu’à l’avenir qu’il esquisse pour Netflix Gaming.

En effet, lors d’un briefing sur les résultats de la société, Greg Peters a déclaré que ce rachat validait dans une certaine mesure l’utilisation du système d’abonnement pour accéder à des contenus tels que les jeux vidéo ou les expériences de jeu. Une déclaration qui fait bien sûr référence au Game Pass d’Xbox et ses 25 millions d’utilisateurs.

Mais Netflix n’est plus uniquement pourvoyeur de films et séries sur sa plateforme. Le service Netflix Gaming, intégré à l’abonnement classique, commence à être déployé sur de nombreux territoires et permet d’accéder à des expériences vidéoludiques sur mobile. En s’offrant Night School Studio, développeur d’Oxenfree notamment, en septembre dernier, on imagine que des projets plus ambitieux devraient à l’avenir intégrer l’onglet gaming de l’application.

Une ambition confirmée par les derniers résultats financiers où sont évoqués l’ajout futur de jeux au portefeuille pour les joueurs occasionnels et expérimentés. Greg Peters explique alors que l’objectif est plutôt de créer des expériences interactives que des jeux de licence. Cependant, ces expériences pourraient être associées à d’autres propriétés intellectuelles et permettre aux fans de rester connectés à ces histoires, univers ou personnages déjà existants (un jeu Squid Game pour accompagner la saison 2 de la série, par exemple).

On sent bien que la bataille pour obtenir la meilleure part des gâteaux cloud gaming et jeux par abonnement devient de plus en plus féroce et sur chaque acteur souhaitant prospérer dans ce secteur fourbit ses armes. Xbox semble pour le moment le mieux armé pour s’arroger la plus grosse part. Netflix Gaming bénéficie néanmoins d’une audience autrement plus importante grâce aux plus de 220 millions d’abonnés à travers le monde. Mais au final, l’essentiel reste les jeux, et quelle que soit la plateforme, on risque de beaucoup se divertir cette année.