Après le rachat Activision-Blizzard, combien couterait EA, Ubi ou Square Enix ?

Mise à part si vous étiez planqués dans une grotte au fin fond du Népal, ou en orbite autour de Mars, il est impossible que vous soyez passés à côté de l’affaire de l’année (et on est qu’en janvier 2022…) : le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. En réalisant une telle acquisition, la firme dirigée par Satya Nadella a frappé un grand coup dans la fourmilière de l’industrie vidéoludique, en se mettant dans la poche des licences cultes telles que Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, ou Starcraft.

L’entreprise Activision-Blizzard a été acquise pour la modique somme de 68.7 milliards de dollars, soit plus que le PIB du Luxembourg (si, si). Un acte qui a bouleversé les acteurs de l’industrie, et a ouvert la porte aux spéculations les plus folles, concernant de futures acquisitions, fusions, rachats, OPA ou ce que vous voulez comme opérations boursières.

Si Ubisoft semble être dans la ligne de mire des investisseurs, avec une hausse de la valeur de ses titres boursiers consécutive à l’annonce faite du rachat de la firme de Bobby Kotick, d’autres entreprises disposant de franchises à fort impact auprès du public sont également regardées en chien de faïence par les investisseurs, comme si elles n’étaient que du krill prêt à nourrir les baleines Microsoft, Sony ou les GAFA.

Le Joker de l’industrie vidéoludique en personne, Geoff Keighley (ex-Kotaku, et créateur des Game Awards), s’est livré à un petit jeu sur les réseaux sociaux. Ce coquin de Geoff s’est amusé à estimer le montant des rachats potentiels des écuries de jeux vidéo les plus en vue, en se basant sur leurs capitalisations boursières. Pour celles et ceux qui n’ont rien eu à faire des notions boursières, il s’agit simplement du produit du nombre d’actions d’une société en circulation, multiplié par la valeur de ces mêmes actions. Exemple : si Tatooine Software a 1000 actions en circulation, d’une valeur de 200 dollars chacune, la capitalisation est de 200 000 dollars. Simplissime.

Voici donc les estimations de valeur de rachat des sociétés qui n’ont pas encore servi de carburant à plus grand qu’elles :

Electronic Arts (Battlefield, Fifa) : 38 milliards de dollars

Take-Two (GTA, Bioshock) : 18 milliards de dollars

Nexon (Combat Arms, Counter-Strike Online): 15 milliards de dollars

Bandai Namco (Tales Of, Elden Ring) : 15 milliards de dollars

Embracer (Darksiders, Red Faction) : 10.8 milliards de dollars

Netmarble (Marvel future Fight, Seven Knights) : 7 milliards de dollars

Ubisoft (Assassin’s Creed, Watch Dogs) : 7 milliards de dollars

Konami (Metal Gear, Silent Hill) : 6 milliards de dollars

Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest) : 5.6 milliards de dollars

Capcom (Monster Hunter, Resident Evil) : 4.9 milliards de dollars

Sega (Yakuza, Bayonetta) : 3.6 milliards de dollars

Ces informations sont bien entendues à prendre avec des pincettes, puisque le montant des capitalisations des entreprises ne servent que de bases de travail lors des tractations éventuelles pour une fusion/acquisition. Le chiffrage final peut donc être largement supérieur à ces estimations.

Qui sera le prochain à succomber au rouleau-compresseur Microsoft, à Sony ou aux GAFA ? Les paris sont ouverts.