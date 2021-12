The Witcher Netflix – Une saison 2 qui saute des étapes

La saison 2 du Witcher sur Netflix est sortie le 17 décembre dernier, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup de points à aborder. En effet, même si Netflix est particulièrement bon pour rendre n’importe quelle série addictive et sympathique à suivre, la saison 2 du sorceleur se précipite sur pas mal de choses, allant de la simple sous-intrigue à l’histoire principale. Il ne faut pas oublier que c’est une adaptation, et que chaque scénariste a sa propre vision de comment la série va s’articuler. Mais dans le cas du Witcher, bon nombre d’éléments des derniers tomes du roman sont déjà en place dans cette saison 2, sachant que la show-runneuse Lauren Schmidt a déjà déclaré que sept saisons étaient prévues pour couvrir les 8 tomes du sorceleur. Mais avant de continuer, on le précise tout de même : il y aura des spoilers.

Résumons tout d’abord un peu l’histoire. Ciri a enfin rejoint Kaer Morhen pour commencer son entraînement de sorceleur, sans pour autant le devenir malgré ses envies soudaines. On a pu alors entrevoir toute la troupe de l’école du loup, avec Lambert, Vesemir, et Eskell pour ne citer qu’eux.

D’autre part, Yennefer va perdre son pouvoir suite à la bataille de Sodden qui lui a pris énormément d’énergie, avant de se libérer des griffes de Nilfgaard et de Fringilla qui l’ont emprisonnée. On comprend que Yennefer ne l’a pas réellement perdu, mais son pouvoir a été en quelque sorte emprisonné par une démone dénommée Voleth Meir, qui a autrefois été banni par les mêmes sorceleurs que composent l’école du loup.

Ciri découvre peu à peu l’étendu de ses pouvoirs, qui vont bien plus loin que le simple « chaos » qui définit les sorcières de l’univers du sorceleur. Et on comprend petit à petit qu‘elle est l’enfant de Sang Ancien de la prophétie d’Ithlinne, prophétie qui intrigue de plus en plus Istredd, ami de Yennefer et expert en monolithe. (On vous met un lien ici qui vous expliquera plus clairement ce qu’est le Sang Ancien).

Voleth Meir va d’ailleurs se servir de Yennefer pour atteindre Ciri, qui est la seule capable de la ramener dans sa propre sphère après une séquence de combat intense à Kaer Morhen, et c’est à ce moment là que l’on aperçoit réellement la Chasse Sauvage, entité bien connu des joueurs de The Witcher 3. Et pour ces derniers, la révélation de l’identité de l’empereur Emhyr Var Emreis n’est pas une nouvelle : il s’agit du père biologique de Ciri, qui n’est effectivement pas mort avec sa mère Pavetta.

Mais pour le coup, beaucoup d’éléments sont éludées, ou apparaissent très vite. Par exemple, l’épisode avec Nivellen passe à la vitesse du son, et cette nouvelle présente dans le premier tome du roman ne sert encore une fois que de tremplin au développement de Ciri, qui n’est même pas censée être présente à ce moment là. D’autre part, la Chasse Sauvage, ainsi que l’emprise de Voleth Meir sur Yennefer ne sont que des éléments qui arrivent dans les tous derniers tomes de la saga littéraire. Étant donné que 7 saisons sont prévues, on se demande bien comment la suite va s’articuler.

Pour ceux qui en avait assez d’entendre dans les romans ou dans The Witcher 3 « Ciri par-ci, Ciri par-là », dans la saison 2, vous allez être servi. Tout à un rapport avec l’enfant surprise de Geralt. On notera tout de même quelques personnages importants qui crèvent l’écran. La colère de Francesca (Mecia Simson) est palpable, le charisme de Dijkstra (Graham McTavish) est poignant, et la folie de Jaskier (Joey Batey) est toujours la bienvenue pour nous faire sourire.

Cette saison deux est évidemment réussie, on l’a appréciée et c’est le principal. Les décors sont magnifiques, les monstres, peu nombreux malheureusement, sont très bien réalisés et on s’y croit. On lui reprochera juste de ne pas prendre le temps pour développer des personnages clés comme Dijkstra ou Vesemir, ou encore un exemple flagrant : Eskell qui est parti aussi vite qu’il est arrivé. Le script de la saison 3 du sorceleur est d’ores et déjà terminé, et on a hâte de découvrir les aventures de Geralt (et de Ciri) sur Netflix !