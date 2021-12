Après Cowboy Bebop, Mega Man bientôt adapté sur Netflix

L’échec récent de Cowboy Bebop, qui a à la fois déçu les fans et la plateforme, a conduit à l’arrêt de la série après une seule première saison. Cependant, cela n’a pas arrêté le géant de la VOD dans sa fringale d’adaptations.

Et si les versions live d’animes sur Netflix peinent à convaincre, de Death Note aux premiers visuels assez terrifiants de One Piece, cela semble beaucoup mieux se passer pour les jeux vidéo. Ces derniers sont en effet passés de projets honteux d’avance (période Uwe Boll : House of the Dead, Alone in the Dark, BloodRayne, Far Cry…) à un véritable puits à licences pour les studios : The Witcher III, Castlevania version anime, Pokémon ou Sonic Le Film, pour les succès récents, mais aussi les séries Halo ou The Last of Us à venir, et même le film Mario, avec Chris Pratt – pour lequel on reste malgré tout un peu inquiet…

Rien d’étonnant donc que Netflix se soit emparé de l’adaptation live de Mega Man (de la nouvelle adaptation, devrait-on dire, puisqu’un film Mega Man existe déjà…). Rassurant, le héros de Capcom ne devrait pas recevoir le « traitement Netflix » si souvent décrié sur les réseaux sociaux. Parce qu’en effet, c’est un projet déjà bien avancé dont s’est saisi la plateforme de streaming.

Chernin Entertainment (See sur Apple TV, Fear Street sur Netflix, ou la dernière trilogie Planète des Singes au cinéma…) travaille ainsi sur une adaptation de Mega Man depuis 2015. C’est en voyant les premiers résultats de ces travaux que Netflix aurait décidé d’acquérir le projet… Est-ce parce qu’Henri Joost et Ariel Schulman, qui écrivent et dirigent le film, ont fait du bon boulot, ou parce que – plus inquiétant – leur travail correspond bien à la vision Netflix des adaptations live ?

Dans tous les cas, il sera nécessaire de s’éloigner un peu (beaucoup) de l’image qu’on connaît bien des personnages de la saga pour que le film n’ait pas des allures de Super Sentai, ou de défilé de cosplay un peu luxueux…