Make Rockman – Apprendre à coder avec Mega Man

Alors que Nintendo vient de révéler ses voitures télécommandées pour Switch, Capcom se lance à son tour dans l’alliance jouet – jeux vidéo avec Make Rockman. Un mélange des genres qui ne date pas d’hier, puisque les anciens et les collectionneurs sont surement déjà familiarisés avec des gadgets Nintendo compatibles NES tels que R.O.B. ou le Power Glove.

C’est d’ailleurs de ce dernier qu’on rapprochera le Make Rockman de Capcom. Il s’agit en effet d’un kit permettant de construire un Mega Buster, le canon que Mega Man (Rockman en V.O.) possède au bout du bras ; Mega Buster utilisable ensuite comme controlleur de jeu.

Le résultat ne ressemble que de loin à un Mega Buster (tout juste le code couleur correspond-il…), mais l’essentiel n’est pas là : il s’agit en fait d’un jouet éducatif qui a pour but d’initier les plus jeunes au langage informatique et à la “grammaire” des algorithmes.

Outre le contrôleur à assembler et programmer (qui peut d’ailleurs prendre plusieurs formes selon le mini-jeu auquel il est associé), Make Rockman propose de programmer son propre niveau de Mega Man. Le tout est basé sur Scratch, une application d’éveil au codage très populaire dans les milieux de l’éducation, et même au-delà.

Make Rockman vient d’être proposé à la précommande au Japon, pour un prix de 22 550 Yen, soit 180€ (tout de même !) et une livraison prévue autour de début novembre. Aucune info sur une éventuelle disponibilité en France, mais on n’a que peu de raisons d’y croire, d’abord parce que la popularité du personnage chez les plus jeunes n’est probablement pas suffisamment importante ici, mais aussi parce que le fabricant de jouets avec lequel travaille Capcom, Artec, n’a pas pour habitude de distribuer ses produits chez nous, même si on a pu trouver ici ou là des kits de robots à construire de la société…