Avec Mario Kart Live, Nintendo est-il en train de transformer le monde du jouet ?

Nintendo a réussi en un live à assommer la concurrence. C’est bien simple, entre les annonces que l’on attendait et les surprises de taille, tout y était. Une leçon de com’ dont ferait bien de s’inspirer les autres studios pour les events à venir. Et la plus grande surprise de la journée, c’est Mario Kart Live, le tout nouveau jeu-jouet made in Nintendo, qui transformera votre salon en Rainbow Road.

Le géant japonais continue sa percée fracassante dans le monde du jouet, amorcée par sa collaboration avec LEGO véritable maître du secteur. Une volonté qui n’est désormais plus dissimulée tant l’évidence est là. A l’opposé de Sony ou Microsoft qui se concentre sur la partie technique et technologique du marché, Nintendo quant à lui se recentre vers l’action simple de “jouer” qu’ont en commun les mondes du jouet et du jeu vidéo.

Un parti pris malin, de la part d’un éditeur/constructeur dont l’adhérence de sa fan-base se construit dès leur plus jeune âge. Ainsi avec son Mario Kart Live, l’entreprise nippone élargit sa présence dans la tranche d’âge enfant, tout en créant une nouvelle manière d’appréhender le jeu vidéo. Un art de la différence que Nintendo cultive depuis très longtemps, et dont le succès n’est plus à douter.

Rien que sur la Switch, on peut aisément citer le Nintendo Labo qui n’est autre que l’un des tout premiers jeux vidéo à franchir l’espace de l’écran pour venir nous divertir IRL. Le Mario Kart Live n’est donc qu’une continuité logique de cette stratégie différenciante aux allures de gadget. Toutefois n’allez pas vous y méprendre, car ici Nintendo semble nous livrer le futur du jouet connecté.

Maintenant, nous sommes curieux de voir la prochaine étape de Big N sur ce marché qui, est mine de rien assez stable, et dont 22% du chiffre d’affaires se fait sur les produits dérivés…