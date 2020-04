Nouvelle vidéo LEGO x Super Mario – Ok, là on parle

Les LEGO Mario, c’est le cross-over inattendu qui avait un relent de pétard mouillé. Avions-nous tort ?

S’il y en a un qui n’est pas confiné en ce moment, c’est bien notre super plombier Mario. Car en cette année 2020, le moustachu a déjà fricoté avec Levi’s pour une collection de sapes ma foi bien classieuse, et plus surprenant encore, a collaboré avec le géant du jouet danois pour nous proposer des sets de LEGO Mario.

Si nous étions agréablement surpris qu’une telle initiative ait pu naître, nous avons en revanche été un peu refroidis par la première vidéo d’exposition, qui semblait forcer le côté “Mario/plateforme” sans rien proposer réellement en termes d’expérience. Non pas que nous pensons que la collaboration soit mauvaise, loin de là. Mais la firme scandinave avait réellement insisté sur ce nouveau jouet cross platform dont nous ne voyions pas vraiment l’essence. Ainsi, de prime abord, des sets LEGO classiques auraient peut-être été plus judicieux à nos yeux. De prime abord seulement.

Car la nouvelle vidéo postée récemment remet tout en question. Oui, cela sera destiné aux enfants. Et non, nous ne connaissons toujours pas les détails de l’expérience proposée. Toutefois, tout semble calqué pour revivre un véritable niveau de Super Mario IRL. Nous retrouvons donc d’un côté une figurine Mario parlant et doté d’une reconnaissance de mouvements, d’un gyroscope, et d’un détecteur de couleurs, et de l’autre, des parcelles de niveaux iconiques à assembler pour réaliser un environnement de jeu.

Et là, accrochez-vous, parce que parmi les premiers sets, on trouve un Bowser Castle de classe mondiale, digne de figurer sur n’importe quelle étagère un peu respectueuse de l’histoire de Nintendo. De nombreuses interactions prévues, pour ce qui s’annonce être une pièce culte pour le lancement de cette nouvelle expérience. Comptez tout de même 99€ pour cette boite. La boite de base, elle, qui contiendra le personnage Mario et de quoi se créer son premier niveau sera proposée à 59€, tandis que la première extension, la plante piranha, coûtera elle 29€. Les précommandes sont ouvertes pour une livraison prévue en août.