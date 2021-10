The Invincible – Après The Witcher III, la nouvelle sensation venue de Pologne ?

Ce n’est pas juste la nationalité des studios qui fait qu’on se permet le parallèle avec le hit de CD Projekt. Après tout, Bloober Team ou People Can Fly sont aussi polonais, et ont su faire montre de leurs compétences. Mais derrière The Invincible, on trouve justement des anciens de CDP, dont Marek Markuszewski, qui fut chef de projet et manager sur… The Witcher III !

Avec des anciens de CDP, mais aussi de Techland (Dying Light), Markuszewski a monté Starward Industries, qui développe donc The Invincible. Rien à voir avec l’excellent comic book de Robert « The Walking Dead » Kirkman, qui s’intitule juste Invincible (sans le The). The Invincible se base sur un roman de science-fiction polonais signé Stanislaw Lem, malheureusement inédit en français. Un jeu tiré d’un roman polonais… Voilà encore de quoi lier le jeu et The Witcher III !

Le premier très court trailer nous laisse imaginer un jeu d’exploration spatiale en vue à la première personne. Le roman se passe sur une timeline alternative rétro-futuriste, où l’humanité n’a pas inventé les technologies de l’informatique ou du numérique. Ce qui ne l’a pas empêchée de partir à la conquête de l’espace et de coloniser plusieurs planètes…

« The Invincible, qui a été développé en secret depuis un petit moment, mêle un environnement fascinant, une histoire culte et un gameplay non-linéaire pour offrir une expérience véritablement inoubliable. Le studio croit au pouvoir des histoires interactives, et souhaite y plonger des gamers de tous niveaux qui construiront leur propre chemin dans ce monde unique et dangereux. »- Marek Markuszewski, PDG de Starward Industries (traduit par la rédaction)

Très peu d’infos ont pour l’instant été partagées par le studio sur le jeu, mais la direction artistique et les premiers concept arts ont déjà réussi à piquer notre curiosité. Prévue originellement pour cette année, la sortie du jeu a été repoussée à 2022 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.