Layers of Fear – Un nouvel épisode annoncé par Bloober Team

Sortie en 2016, Layers of Fear connu un réel succès d’estime et commercial qui propulsa le studio polonais derrière ce dernier, Bloober Team, sous les spotlights des studios indépendants prometteurs et à surveiller avec une grande attention. S’en suivirent un DLC réussi, un chef-d’œuvre d’anticipation SF / horreur avec Observer, une suite à leur premier bébé, un passage par la case Blair Witch effrayant et un dernier jeu rendant un vibrant hommage au survival horror d’antan avec The Medium.

Hyperactif, le studio n’en perd pas néanmoins son savoir-faire et son sérieux, multipliant les projets, les partenariats avec de grands éditeurs et constructeurs, tout en en gardant sous le coude en interne. Alors si on sait qu’il planche actuellement sur un titre pour Konami, il n’y a rien d’étonnant à voir en ce jour annoncer un projet plus intime à Bloober, puisqu’il renvoie directement à son premier amour.

Vous l’aurez compris, ne serait-ce qu’en ayant lu le titre de cette brève, Layers of Fear va donc faire son grand retour et dans pas si longtemps que ça, puisque ce « nouvel » épisode annoncé au TGS est prévu pour 2022. On ne sait que très peu de choses encore sur ce dernier, si ce n’est qu’il tournera sous Unreal Engine 5, et qu’il devrait être lié, au moins thématiquement, au premier épisode de la licence.

La peinture est en effet l’expression artistique choisie pour ce nouvel acte de la saga et mine de rien l’on trouve cela étrange et on se demande si on ne serait pas en présence d’un remake ou d’un prequel au premier épisode. En effet, Layers of Fear 2 avait opté pour un voyage en plein cœur du cinéma muet de la première partie du 20e siècle et si des ponts entre les deux épisodes existaient, il restait unique en son genre visuellement.

Alors on pense que si « réel » troisième épisode il y a, il partirait lui explorer nos peurs en s’aidant d’un autre courant artistique, comme la sculpture par exemple ou bien même la photo. Ce qui nous laisse penser que ce qui nous est annoncé ici, à l’aide d’un teaser énigmatique, est vraisemblablement un prequel ou un remake façonné avec un moteur de jeu plus moderne. Ce ne sont que des suppositions et nous ne pouvons rien affirmer, mais le teaser accompagnant l’annonce du jeu et nous présentant un peintre dérangé va en ce sens aussi.

On ne peut donc pour le moment que se réjouir de voir débarquer prochainement un nouvel opus de la franchise, surtout que Bloober Team tient cette dernière en très haute estime, conscient de ce que le studio lui doit. En témoigne la dernière déclaration de Piotr Babiebo, PDG du studio, à ce sujet, qui servira de conclusion à votre lecture.