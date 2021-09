Dying Light 2: Stay Human encore et toujours dans la tourmente !

S’il y a bien une annonce qui est souvent revenue dans l’industrie du jeu vidéo cette année, c’est bien celle des reports. Difficile de quantifier le nombre de jeux qui ont dû les subir, mais les développeurs se montrent toujours plus prudents. Surtout si on se remémore la sortie pour le moins catastrophique de Cyberpunk 2077. Évidemment, le copain Covid, avec lequel nous cohabitons depuis bientôt deux ans, ne doit pas être étranger au décalage de sortie qui vient de toucher Dying Light 2: Stay Human.

Rappelons que cette suite avait été annoncée à l’E3 2018, et le studio avait été plus que discret sur Twitter et cie. Cette année nous redonnait franchement espoir avec les quelques Ask Me Anything dont Techland nous avait fait profiter. Et pourtant, le studio polonais s’est exprimé via Twitter le 14 septembre 2021 pour nous annoncer la mauvaise nouvelle.

Cependant, l’annonce est en demi-teinte puisque nous avons l’agréable surprise de découvrir qu’une version preview sera disponible pour la presse d’ici quelques semaines. Espérons que votre site JV favori fera partie de l’expérience, car il nous tarde de pouvoir mettre les mains sur Dying Light 2: Stay Human.

En ce qui concerne la date tant attendue pour le moment, et nous ne pouvons que prendre cette information avec des pincettes, il semble que le jeu serait disponible à la date du 4 février 2022 (si on met de côté un éventuel nouveau report de la part de l’équipe). Toujours selon le tweet, nous devons nous attendre à avoir des nouvelles du jeu en question dans le mois à venir.

Pour patienter, vous avez la possibilité d’en apprendre plus sur les personnages et l’environnement qui vous attendent grâce à une série audio mise en ligne. Les deux premiers épisodes intitulés Rosemary et Antigone sont d’ailleurs déjà disponibles. Voilà de quoi vous permettre de prendre votre mal en patience, et en attendant, prenez garde à vous et surtout restez humains.