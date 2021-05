Dying Light 2 – Date de sortie officielle, éditions et nouveau gameplay !

Plus tôt dans la journée, nous vous faisions part d’une fuite assez massive concernant la date de sortie du nouvellement renommé Dying Light 2: Stay Human. Un leak dû a un habillage publicitaire publié trop tôt sur le site CVG et qui indiquait donc une date de sortie calée au 7 décembre 2021. Il ne faisait alors peu de doute que cette fuite deviendrait information dès ce soir lors du live événement organisé par Techland pour cette suite très attendue. Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver l’intégralité de ce direct intitulé Dying 2 Know sur le YouTube officiel du jeu.

Les plateformes aussi sont connues et Dying Light 2: Stay Human verra donc le jour sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que sur l’ancienne génération de consoles. En outre, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et différentes éditions ont été annoncées, aussi bien physiques que numériques. Chaque précommande donne d’ailleurs accès au Reload Pack numérique exclusif contenant une tenue, une arme et des skins de parapente uniques. Vous pourrez retrouver le détail des différentes éditions sur les visuels ci-dessous.

Chaque édition peut être commandée sur le site officiel de Dying Light 2: Stay Human (ou dans très peu de temps) et vous pourrez d’ailleurs y retrouver un descriptif plus complet de ce qu’elles proposent. Attardons-nous néanmoins sur le collector qui a été annoncé et qui propose en plus de ce que contiennent toutes les autres éditions une statuette du plus bel effet, une lampe UV, un artbook, une carte de la ville, des stickers, 3 cartes postales, des ornements d’armes et une lettre de remerciement de la part du directeur créatif du jeu. Elle devrait être proposée aux alentours des 250 euros.

Enfin, en marge de toutes ces annonces, Dying Light 2: Stay Human s’est vu dévoilé un peu plus grâce à une vidéo de gameplay présentant certains aspects du jeu, dont son scénario, son contexte, ou encore quelques features de gameplay liées aux combats, au parkour ou encore à ce qui nous attend dans les rues de Harran de nuit. Nous ne manquerons pas de détailler tout ce que l’on a appris plus en détail dans un prochain article dédié, en attendant, on vous souhaite un bon petit voyage en territoire mort-vivant.