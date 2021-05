Dying Light 2 – La date de sortie fuite à cause d’une publicité !

C’est grâce à nos confrères de JVFrance qu’un leak majeur concernant Dying Light 2 a été repéré sur la toile et quelle fuite ! Elle concerne donc la date de sortie du jeu de Techland et autant dire que le studio n’avait certainement pas prévu de l’annoncer d’une telle manière. En effet, le titre maudit et mainte fois repoussé a vu sa date de parution fuiter à cause d’un habillage publicitaire sur le site d’actualité anglophone VGC.

Capture d’écran à l’appui, nous vous proposons donc de découvrir cette fameuse date de sortie calée au 7 décembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X, PC et sur ancienne génération de consoles. Voilà qui devrait rassurer les fans de la licence qui avaient peur que Dying Light 2 ne voie pas le jour cette année, et même si décembre peut paraitre encore lointain, au moins on a enfin une échéance claire et précise.

Il ne fait aucun doute que la date aurait dû se voir annoncer lors du direct organisé par Techland et qui doit se dérouler aujourd’hui même et on est encore surpris d’une telle fuite publicitaire, surtout sur un site aussi sérieux que VGC. La faute à qui ? La régie publicitaire ? Au site lui-même ? On aimerait autant que vous le savoir, mais on pense plutôt que cela vient du premier protagoniste qui a surement appuyé trop tôt sur le bouton d’envoi.

Il est clair aussi que cela va surement faire baisser la hype autour de la présentation du jour, mais on ne peut que vous conseiller d’y jeter un œil, car on risque de découvrir de belles choses du côté gameplay, de l’histoire et des environnements. Nous ne manquerons pas d’en reparler dans nos colonnes en vous confirmant officiellement la date de sortie de Dying Light 2, même s’il y a très peu, voir quasiment aucune chance que cette fuite soit un faux.