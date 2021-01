Dying Light 2 – Un nouveau départ au sein de Techland

Cela fait plus de deux ans que l’on attend avec impatience un certain Dying Light 2. Après son annonce à l’E3 2018, son apparition très remarquée à l’E3 2019 à travers une vidéo de gameplay et son report en janvier 2020, nous apprenons désormais que Pawel Seligner, directeur artistique chez Techland, quitte le studio après plus de vingt années de bons et loyaux services.

Fort heureusement, le studio polonais souhaite rassurer les fans de la franchise et nous explique que Pawel Selinger ne travaillait plus sur le projet depuis 2019 :

“Nous tenons à rassurer tous les fans du prochain Dying Light 2, le poste de directeur artistique n’est pas menacé et est occupé par Eric Cochonneau depuis novembre 2019.”