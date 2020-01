Dying Light 2 rejoint le sombre cortège des reports

Le calendrier 2020 se vide peu à peu…

Si le mois de Janvier 2020 n’est pas encore arrivé à son terme, il aura su sans conteste d’ores et déjà imprimer la thématique de l’année : les reports ! Après la déjà longue litanie des jeux reportés, menée par Cyberpunk 2077, voilà que Dying Light 2 rejoint les tristes troupes.

C’est sur Twitter que le développeur du jeu, Techland, annonce la nouvelle :

Hey Survivors!

Here’s the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) 20 janvier 2020

Une mauvaise nouvelle de plus pour les joueurs, qui voient leur printemps vidéo-ludique se déplumer jour après jour. Si nous étions des adeptes des théories du complot, on en croirait presque à un plan machiavélique d’Animal Crossing: New Horizons (sortie prévue le 20 mars) pour s’attirer à lui les joueurs désemparés ! Enfin, s’il n’est pas reporté lui aussi…

Le report du titre n’est cependant pas tout à fait surprenant. La date du printemps 2020 avait été annoncée par Square Enix, qui a mis des billes dans le titre en tant que distributeur, lors de l’E3 en juin dernier. Soit très en amont de la fin du développement… Sans doute trop. D’autant que Dying Light 2 ne sortira pas tout à fait sans pression. Alors que le premier épisode débarqua comme une sorte de spin-off de Dead Island, il surprit bon nombre de joueurs par sa réussite et se construisit rapidement une solide communauté. Ce deuxième épisode arrive donc auréolé du succès du premier, avec des ambitions – et donc des attentes – revues à la hausse. Open-world et scénario plus développés, avec notamment l’ajout d’une roue de dialogues, multiplication des mouvements de parkour, nouvelles possibilités de crafting, belle progression graphique…

Toujours prévu pour PC, PlayStation 4, Xbox One, mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series X, Dying Light 2 est déjà en précommande chez certains marchands à l’étranger, pas encore en France. Et à vrai dire, on ne peut qu’espérer qu’il sorte toujours en 2020…