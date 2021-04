Dying Light 2 – De nouvelles informations à se mettre sous la dent ?

Les annonces de Techland concernant le développement de Dying Light 2 sont toujours un moment de joie. C’est par ailleurs la raison de cet article, puisque les développeurs nous ont donné rendez vous sur YouTube et se sont prêtés au jeu de l’AMA (Ask Me Anything). Mais qu’est-ce donc que l’AMA ? Il s’agit ici d’une sélection de questions issues de la communauté de joueurs, auxquelles les studios ont décidé de répondre. Voici donc les questions posées, mais surtout les réponses tant attendues, l’occasion de glaner quelques précieuses informations autour du jeu :

Quelle est la taille de la map de Dying Light 2 ?

Ici, attendez-vous donc à une certaine surface à parcourir, puisqu’il faudra donc compter la taille du terrain de jeu du premier et il faudra ensuite la doubler ! Sans compter bien évidemment les gratte-ciels et buildings qui donneront des surfaces plus qu’honorables à explorer, ce qui annonce donc de belles parties de chasse !

Quel est cet infecté avec les branches dans le dos ?

Il semblerait donc qu’un nouvel infecté fasse son entrée dans le bestiaire, en compagnie des Volatiles qui seront toujours aussi effrayants, voire plus. Mais rassurez-vous, la présence de cet infecté pourrait bien dépendre de vos agissements. Prenez la bonne décision et vous resterez tranquille. En cas de mauvais choix, vous en subirez les conséquences.

Les zombies seront-ils de sortie uniquement la nuit ou bien seront-ils également présents le jour ?

Le jour sera réservé aux vivants et la nuit bénéficiera aux infectés. Ces derniers seront cachés dans les buildings le jour, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en rencontrer puisqu’ils pourront sortir s’ils se sentent agressés. Bien évidemment, ces assauts seront de courte durée puisqu’ils craignent la lumière. Certains endroits seront d’ailleurs plus sûrs que d’autres puisque les toits serviront principalement aux survivants.

Et les armes dans tout ça ?

Les armes à feu brilleront par leur absence, car elles seront complètement absentes. Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce que le contexte de Dying Light 2 prend place en pleine guerre mondiale et que personne n’est capable de recréer cette technologie. Comment survivre alors ? Avec des armes de fortune, des arcs. Vous aurez tout de même la possibilité de fabriquer ce qui pourrait s’apparenter à un fusil fait maison, mais attention qui dit fait maison dit aussi plus fragile. Il sera d’ailleurs possible de combiner cette arme maison avec une autre arme telle qu’une épée, un marteau ou même une machette.

Le grappin sera-t-il toujours de la partie ? Si oui, comment jouerons-nous avec ?

Les fans de la voltige seront ravis d’apprendre que oui, le grappin fera son grand retour, en ayant été repensé pour permettre une meilleure utilisation, et surtout un usage plus vraisemblable que dans le premier.

Pourrons-nous utiliser des véhicules ?

La réponse est oui ! Mais, l’usage d’un véhicule ne sera possible que lors d’une mission bien spécifique.

Combien de choix pourront influencer l’histoire et le monde de Dying Light 2 ?

Aucun chiffre précis n’a été donné. Cependant, certains choix influenceront le jeu puisque vous aurez la possibilité de donner l’avantage à différentes factions au cours de votre aventure, ce qui aura pour effet de modifier la ville dans laquelle vous jouez.

Quelles seront les différentes régions dans Dying Light 2 ?

Il y aura deux zones bien distinctes, et dans ces deux régions, sept endroits que vous pourrez assigner aux factions désirées.

Voici donc pour le moment les dernières informations dont nous disposons. Il est possible qu’une autre session AMA se fasse puisque la vidéo était intitulée épisode 1. Reste donc à prendre notre mal en patience et à espérer qu’une date de sortie 2021 sera bientôt révélée…