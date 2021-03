Dying Light 2 – Les développeurs ont parlé, le jeu vise une sortie en 2021

Voilà un jeu qui commence tout doucement à se faire plus qu’attendre. Après moult déboires de développement liés aux conditions de travail, à l’éviction du directeur narratif du jeu ou encore à des changements de direction divers et variés, Dying Light 2 semble enfin voir la lumière au bout du tunnel, du moins l’espère-t-on, car cela commence à faire long.

Annoncé en 2018, le titre visait de base une sortie durant le deuxième trimestre 2019 avant d’être repoussé pour 2020 pour ensuite se voir offrir une fenêtre de sortie indéfinie. Faut dire que le jeu s’est fait depuis son annonce extrêmement discret, car si on met de côté les quelques extraits de gameplay diffusés en 2019, rien n’a depuis été proposé aux joueurs et à la presse spécialisée.

Pourtant Dying Light 2 a de quoi séduire sur le papier, Techland n’hésitant à mettre en avant le gameplay émergeant qu’ils nous ont concocté pour ce monde ouvert. Se déroulant 15 ans après le premier opus toujours dans la ville de Haran en Turquie, laissée plus que jamais à l’abandon par le reste du monde, on y incarnera un survivant qui aura un grand rôle à jouer dans la bonne tenue de la ville.

De ses choix vont en effet découler énormément de choses. Comme la disponibilité des ressources, l’entente entre les différentes factions et leur contrôle sur le territoire ou bien même sur l’évolution visuelle de la ville. Si Chris Avelon s’est fait lourder en plein milieu du développement, son expérience des jeux de rôle (Fallout, Baldur’s Gates, …) a permis de donner une nouvelle orientation moins linéaire à l’aventure pour permettre aux joueurs de prendre des décisions changeant radicalement l’aventure.

Au niveau du gameplay, rien de bien nouveau, si ce n’est la promesse de nous offrir un système de Parkour encore plus souple régit par une jauge d’endurance, alors que le système de combat serait lui plus intuitif et moins brouillon parfois, que ce soit contre les humains ou contre les zombies. D’ailleurs, les nuits devraient être encore plus dangereuses qu’auparavant, ce qui promet des sorties nocturnes sous haute tension.

Voilà en gros ce que l’on pouvait attendre de Dying Light 2. De tout cela, on espère que la majorité des idées aient survécu, car il n’est pas sûr qu’avec autant de reports et de changements de direction que tout ait été gardé. Néanmoins, on a espoir de voir arriver le jeu cette année, c’est en tout cas le but que s’est fixé Techland qui vient de diffuser une vidéo dans laquelle certains développeurs réagissent à quelques commentaires postés sur les réseaux sociaux.

Entre insultes et demandes plus sympathiques, l’équipe a répondu, non sans humour, aux joueurs et leur à demander de patienter encore un petit peu, car Dying Light 2 serait presque prêt. Tout en promettant de communiquer très bientôt sur le jeu, un très court teaser de gameplay en fin de vidéo indique lui une fenêtre de sortie calée à 2021, de quoi garder espoir.