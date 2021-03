Dying Light 2 – Techland nous donne rendez-vous le 17 mars !

Souvenez-vous de vos premiers pas dans la ville infestée de zombies de Harran. Mandaté par le GRE (Global Relief Effort), vous aviez été envoyé sur place pour tenter de récupérer des dossiers importants volés par Kadir Suleiman (Reis). Vous y aviez découvert différents groupes de survivants qui tentaient bon gré mal gré de cohabiter dans la joie et la bonne humeur (ou pas). C’est donc en ces lieux que prenaient place les événements de Dying Light premier du nom. Et après un carton commercial, il était donc normal qu’un Dying Light 2 soit annoncé en 2018.

Techland a dû faire face également à quelques péripéties durant le développement de ce second opus, loin d’être de tout repos. Le plus important est sans aucun doute celui ayant mené à la décision pour le studio de se séparer de Chris Avellone, le concepteur narratif du jeu. Des accusations d’agressions et d’abus sexuels avaient été dirigées à son encontre. De fil en aiguille, le studio avait alors condamné fermement ces agissements et avait décidé de mettre fin à leur collaboration.

En dépit de tous ces reports et différents scandales qui ont pu secouer encore un peu plus le studio – on parle là de crunch ou encore de conditions de travail néfastes et bordéliques –, une lueur d’espoir est apparue au bout du tunnel il y a de cela deux jours maintenant. En effet, sur le compte Twitter officiel de Dying Light, une annonce qui ne paie pas de mine nous a permis de reprendre espoir.

Inattendu ! C’est bien le premier mot qui nous vient en tête et quelle ne fut pas notre surprise lorsque ce tweet a été dévoilé. Destiné à nous donner rendez-vous ce mercredi 17 mars pour en apprendre plus sur Dying Light 2, il a réveillé toute la hype éteinte depuis un certain temps autour du jeu.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021